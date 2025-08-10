انتهت الدوري المصري - ك. الإسماعيلية (0)-(1) الجونة.. فوز الضيوف

الأحد، 10 أغسطس 2025 - 17:49

كتب : FilGoal

ماجد هاني - كهرباء الإسماعيلية - الجونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الجونة في الجولة الأولى من الدوري المصري.

ويخوض كهرباء الإسماعيلية أول مباراة في تاريخه بالدوري المصري وستقام المباراة على استاد الإسماعيلية.

--

انتهت

ق 87: علي الجابري يتألق ويحول رأسية لركنية ببراعة

ق 78: جووول الجونة يتقدم برأسية صابر الشيمي بعد تمهيد رأسي من النحاس

ق 58: رأسية أحمد جمال مدافع الجونة تمر أعلى القائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 34: تسديدة قوية تمر بجوار القائم من عبد الله السعيد لاعب الجونة.

ق 3: تسديدة من شيكا لاعب كهرباء الإسماعيلية ترتطم بالقائم الأيسر.

بداية اللقاء

كهرباء الإسماعيلية الجونة الدوري المصري
