انتهت الدوري المصري - ك. الإسماعيلية (0)-(1) الجونة.. فوز الضيوف
الأحد، 10 أغسطس 2025 - 17:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الجونة في الجولة الأولى من الدوري المصري.
ويخوض كهرباء الإسماعيلية أول مباراة في تاريخه بالدوري المصري وستقام المباراة على استاد الإسماعيلية.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.
--
انتهت
ق 87: علي الجابري يتألق ويحول رأسية لركنية ببراعة
ق 78: جووول الجونة يتقدم برأسية صابر الشيمي بعد تمهيد رأسي من النحاس
ق 58: رأسية أحمد جمال مدافع الجونة تمر أعلى القائم.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 34: تسديدة قوية تمر بجوار القائم من عبد الله السعيد لاعب الجونة.
ق 3: تسديدة من شيكا لاعب كهرباء الإسماعيلية ترتطم بالقائم الأيسر.
بداية اللقاء
نرشح لكم
"سوء فهم ولا أقصد الإساءة".. حسام حسن يعتذر لجماهير الأهلي مدرب الجونة: الفوز في أول جولة مميز.. وحاولنا عدم التعثر مثل الكبار استراحة الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(0) غزل المحلة.. نهاية الشوط الأول مصطفى شوبير: ليست البداية التي أردناها.. ونشعر بدعمكم في كل مباراة مباشر الدوري المصري - فاركو (0)-(0) إنبي.. بداية الشوط الثاني الزمالك ضد سيراميكا.. فيريرا حارب أفكاره وشحاتة الناضج ونبيل عماد صاحب النصف مهمة لم يحدث من قبل.. الجونة يفوز في افتتاح مشواره بالدوري على كهرباء الإسماعيلية ياسين مرعي ضد مودرن.. تمريرات مفتاحية ومساندة في الجهة اليسرى انتهت بهدف