التشكيل - أوناجم يقود كهرباء الإسماعيلية في أول لقاء بالدوري المصري.. ونور السيد أساسي مع الجونة

الأحد، 10 أغسطس 2025 - 17:28

كتب : FilGoal

محمد أوناجم - كهرباء الإسماعيلية

يقود المغربي محمد أوناجم هجوم كهرباء الإسماعيلية في أول مباراة بتاريخه في الدوري المصري.

ويلتقي كهرباء الإسماعيلية مع الجونة في استاد الإسماعيلية في السادسة مساءً.

وعاد أوناجم للدوري المصري بعد تجربة سابقة مع الزمالك، ويقود كهرباء الإسماعيلية فنيا رضا شحاتة الذي سيواجه فريقه السابق.

أخبار متعلقة:
مصدر من الأهلي لـ في الجول: تقدمنا بشكوى لرابطة الأندية ضد جماهير الزمالك بسبب الهتافات المسيئة موندو ديبورتيفو: مباراة فياريال ضد برشلونة في الدوري قد تقام خارج إسبانيا سلوت يوضح سبب غياب جرافنبرخ عن مواجهة كريستال بالاس ظهور نونيز الأول مع الهلال يتأجل

وسيكون نور السيد قائد الجونة هو أكبر لاعب يشارك في الدوري هذا الموسم بعمر 41 عاما و8 أشهر، ويقود الجونة فنيا: أحمد مصطفى بيبو.

وجاء تشكيل كهرباء الإسماعيلية

حراسة المرمى: علي الجابري

الدفاع: عصام الفيومي – محمد ياسين – سيف الخشاب – كريم يحيى

الوسط: مامادو سيلا – عبد الفتاح تاحا – ماجد هاني

الهجوم: مصطفى كشري – محمد شيكا – محمد أوناجم

فيما جاء تشكيل الجونة:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: خالد صديق – صابر الشيمي – أحمد عبد الرسول – عبد الله السعيد

الوسط: نور السيد – بلال السيد – حفيظ إبراهيم

الهجوم: أحمد جمال – محمد النحاس – صامويل أوجو

كهرباء الإسماعيلية الدوري المصري الجونة التشكيل
نرشح لكم
لم يحدث من قبل.. الجونة يفوز في افتتاح مشواره بالدوري على كهرباء الإسماعيلية ياسين مرعي ضد مودرن.. تمريرات مفتاحية ومساندة في الجهة اليسرى انتهت بهدف انتهت الدوري المصري - ك. الإسماعيلية (0)-(1) الجونة.. فوز الضيوف 34 صفقة.. تعرف على جميع انتقالات لاعبي دوري المحترفين إلى الممتاز مصدر من الأهلي لـ في الجول: تقدمنا بشكوى لرابطة الأندية ضد جماهير الزمالك بسبب الهتافات المسيئة خبر في الجول - جهاز منتخب مصر يراقب حالة عاشور ومروان.. والثنائي يقترب من معسكر سبتمبر مصدر من الأهلي لـ في الجول: الشناوي لم يطلب الرحيل في يناير.. وتم التنسيق بشأن غيابه مصدرب مقرب من الشحات لـ في الجول: غير صحيح طلب اللاعب الرحيل عن الأهلي
أخر الأخبار
لم يحدث من قبل.. الجونة يفوز في افتتاح مشواره بالدوري على كهرباء الإسماعيلية 11 دقيقة | الدوري المصري
الأيام الجميلة مستمرة.. كريستال بالاس بطلا لدرع المجتمع بركلات الترجيح أمام ليفربول 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: ميلان يقدم عرضا لضم دي وينتر.. وطلبات جنوى المالية ساعة | ميركاتو
ياسين مرعي ضد مودرن.. تمريرات مفتاحية ومساندة في الجهة اليسرى انتهت بهدف ساعة | الدوري المصري
ريال مدريد يعلن إصابة كامافينجا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت الدوري المصري - ك. الإسماعيلية (0)-(1) الجونة.. فوز الضيوف 2 ساعة | الدوري المصري
التشكيل - أوناجم يقود كهرباء الإسماعيلية في أول لقاء بالدوري المصري.. ونور السيد أساسي مع الجونة 2 ساعة | الدوري المصري
34 صفقة.. تعرف على جميع انتقالات لاعبي دوري المحترفين إلى الممتاز 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 4 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج
/articles/510937/التشكيل-أوناجم-يقود-كهرباء-الإسماعيلية-في-أول-لقاء-بالدوري-المصري-ونور-السيد-أساسي-مع-الجونة