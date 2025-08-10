التشكيل - أوناجم يقود كهرباء الإسماعيلية في أول لقاء بالدوري المصري.. ونور السيد أساسي مع الجونة

يقود المغربي محمد أوناجم هجوم كهرباء الإسماعيلية في أول مباراة بتاريخه في الدوري المصري.

ويلتقي كهرباء الإسماعيلية مع الجونة في استاد الإسماعيلية في السادسة مساءً.

وعاد أوناجم للدوري المصري بعد تجربة سابقة مع الزمالك، ويقود كهرباء الإسماعيلية فنيا رضا شحاتة الذي سيواجه فريقه السابق.

وسيكون نور السيد قائد الجونة هو أكبر لاعب يشارك في الدوري هذا الموسم بعمر 41 عاما و8 أشهر، ويقود الجونة فنيا: أحمد مصطفى بيبو.

وجاء تشكيل كهرباء الإسماعيلية

حراسة المرمى: علي الجابري

الدفاع: عصام الفيومي – محمد ياسين – سيف الخشاب – كريم يحيى

الوسط: مامادو سيلا – عبد الفتاح تاحا – ماجد هاني

الهجوم: مصطفى كشري – محمد شيكا – محمد أوناجم

فيما جاء تشكيل الجونة:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: خالد صديق – صابر الشيمي – أحمد عبد الرسول – عبد الله السعيد

الوسط: نور السيد – بلال السيد – حفيظ إبراهيم

الهجوم: أحمد جمال – محمد النحاس – صامويل أوجو