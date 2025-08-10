34 صفقة.. تعرف على جميع انتقالات لاعبي دوري المحترفين إلى الممتاز

تستمر أندية الدوري الممتاز في تدعيم صفوفها بالتعاقد مع لاعبي الدرجة الثانية سواء من القسم الثاني "أ" أو "ب" خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويستعرض FilGoal.com أبرز الصفقات دون ذكر انتقالات مراحل الناشئين والشباب.

وادي دجلة

إبراهيم بهنسي من أسوان.

حسن الحطاب حارس مرمى من الداخلية، وسبق له المشاركة مع الجونة في الدوري الممتاز.

الاتحاد السكندري

محمود عجيب من ديروط، وكان معارا من سيراميكا إلى ديروط وتألق في دوري المحترفين في الموسم الماضي.

سموحة

محمد رجب من كهرباء الإسماعيلية، و إبراهيم سامي من الأولمبي.

غزل المحلة

أحمد عتمان من بلدية المحلة وسبق له المشاركة مع البلدية في الممتاز.

ومصطفى أوفا من العبور، وحمد إسلام أرموشة من المريخ البورسعيدي.

ورزق باشا من مركز شباب كوم حمادة.

مودرن سبورت

محمد يسري من المنصورة، و مصطفى مطاوع من الإنتاج الحربي.

بتروجت

محمود مرسي من إيسترن كومباني.

المقاولون العرب

أحمد مجدي كهربا من بلدية المحلة، و محمود دعبسة من كهرباء الإسماعيلية.

محمد فوزي كان معارا من حرس الحدود إلى أبو قير للأسمدة.

كهرباء الإسماعيلية

عبد الفتاح شتا من بروكسي، و محمد حمدي، ومحمد الضرف من منتخب السويس.

وإسلام عبد النعيم، وكريم ممدوح من الداخلية، وسبق لهما المشاركة مع أكثر من نادي في الدوري الممتاز.

طلائع الجيش

محمود عبد العزيز من نبروه، و أحمد طارق من إيسترن كومباني.

الجونة

صابر الشيمي، وأحمد بلية من أسوان، وهشام وائل من بورفؤاد، وباسل الخنيني من مكادي.

حرس الحدود

محمود البدري من القناة، وإسماعيل أشرف من إيسترن كومباني، وعمرو المرسي من طامية.

إنبي

أقطاي عبد الله من طنطا.

أحمد كفتة من المصرية للاتصالات بعد تألقه مع كهرباء الإسماعيلية معارا، ومحمد سيد جولدي، وحازم تمساح من النجوم.

وسيد سعيد من العبور، ومهند بكري من مصر المقاصة.

فاركو

أحمد شعبان لاعب فاركو شارك معارا مع السكة الحديد مودرن ثم عاد للفريق، ومروان مجدي لاعب فاركو لعب معارا مع راية ثم انتقل لفاركو.