مصدر من الأهلي لـ في الجول: تقدمنا بشكوى لرابطة الأندية ضد جماهير الزمالك بسبب الهتافات المسيئة

الأحد، 10 أغسطس 2025 - 17:19

كتب : أحمد الخولي

دخلة جمهور الزمالك ضد الأهلي في الدوري المصري

تقدم النادي الأهلي بشكوى رسمية لرابطة الأندية ضد جماهير الزمالك عقب مرور أول جولة من الدوري المصري.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "الأهلي يتقدم بشكوى رسمية لرابطة الأندية ضد جماهير الزمالك بسبب الهتافات المسيئة ضد أحمد زيزو".

وكان الزمالك قد تغلب على سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من مسابقة الدوري بهدفين دون مقابل.

بينما الأهلي افتتح المسابقة بتعادل أمام مودرن سبورت بهدفين لكل منهما.

وأقيمت مواجهة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وانطلقت منافسات الدوري المصري يوم 8 أغسطس.

وتختتم منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري مساء اليوم الأحد.

وتعادل الأهلي أمام مضيفه مودرن سبورت بهدفين لكل فريق في الجولة الأولى للدوري المصري، وفي المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو في الجولة الثانية من مسابقة الدوري مساء الجمعة.

وتعثر الأهلي في الجولة الافتتاحية من الدوري للمرة الأولى منذ 6 سنوات.

الدوري المصري الأهلي الزمالك
