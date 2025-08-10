كرة يد - بعد تعافيه من الوعكة الصحية.. طارق محروس يزور منتخب الناشئين

الأحد، 10 أغسطس 2025 - 16:56

كتب : FilGoal

طارق محروس - المدير الفني منتخب مصر للناشئين كرة يد

حرص طارق محروس المدير الفني لمنتخب الناشئين على زيارة لاعبي الفريق بعد تعافيه من الوعكة الصحية.

وتستضيف مصر منافسات بطولة العالم للناشئين حتى 17 أغسطس الجاري.

وكان طارق محروس قد تعرض لوعكة صحية تسببت في إجراء عملية جراحية ودعامات في القلب، ليتولى الإسباني فرناندو باربيتو المهمة الفنية مؤقتا.

وحرص طارق محروس على دعم وتحفيز لاعبي المنتخب قبل انطلاق منافسات الدور الرئيسي.

وعقد محروس الاجتماع مع اللاعبين بحضور خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لليد، ومؤمن صفا المدير الرياضي للمنتخبات القومية.

ونجح منتخب مصر في التأهل بعد تصدر المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة بثلاثة انتصارات على كل من كوريا الجنوبية والبحرين واليابان على الترتيب.

ويلعب منتخب مصر أمام منتخبي التشيك والدنمارك يومي الإثنين والثلاثاء في الدور الرئيسي.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى منافسات ربع النهائي.

