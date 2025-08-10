موندو ديبورتيفو: مباراة فياريال ضد برشلونة في الدوري قد تقام خارج إسبانيا

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن إمكانية إقامة مباراة فياريال ضد برشلونة خارج إسبانيا.

وفقا للصحيفة فإن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني تقدم بطلب للاتحاد الإسباني من أجل إقامة المباراة في ملعب هارد روك بمدينة ميامي الأمريكية.

الناديان وافقا على إقامة المباراة خارج إسبانيا ومن المنتظر أن يتخذ الاتحاد الإسباني قراره النهائي غدا الإثنين.

وفي حالة موافقة الاتحاد الإسباني سيكون على الرابطة جلب موافقة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي واتحاد أمريكا الشمالية وهي الخطوات اللازمة طبقا لـ فيفا من أجل إقامة مباراة من أي دوري محلي خارج الدولة.

وتحاول رابطة الدوري الإسباني إقامة مباريات من الدوري خارج إسبانيا كخطوة ترويجية.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 20 ديسمبر المقبل على ملعب لا سيراميكا.

وفي حالة حصول الرابطة على الموافقات اللازمة قد تكون المباراة هي الأولى من الدوري التي تقام خارج إسبانيا في التاريخ.

وكان برشلونة قد توج بالدوري الإسباني خلال الموسم الماضي بعد أن حسمه قبل جولتين على النهاية.