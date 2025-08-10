خبر في الجول - الاتفاق بين منتخب مصر ورابطة الأندية على موعد معسكر أمم إفريقيا

توصل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن مع رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب لاتفاق نهائي بشأن موعد معسكر الاستعداد لبطولة أمم إفريقيا.

ويستضيف المغرب منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبلين.

وعلم FilGoal.com أنه قد تم الاتفاق بشكل نهائي بين الجهاز الفني لمنتخب مصر ورابطة الأندية على انطلاق معسكر المنتخب استعدادا لأمم إفريقيا يوم 7 ديسمبر.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة يوم 22 ديسمبر بمواجهة زيمبابوي.

بينما يواجه الفراعنة جنوب إفريقيا في الجولة الثانية يوم 26 من الشهر نفسه.

على أن يختتم منتخب مصر مواجهات دور المجموعات بمباراة أنجولا يوم 29 ديسمبر.

وعلى جانب آخر يلعب منتخب مصر في توقف سبتمبر المقبل مباراتين في تصفيات كأس العالم ضد كل من إثيوبيا، ثم بوركينا فاسو.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتي تضم منتخبات: بوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بـ8 نقاط.

ويتبقى 4 جولات في تصفيات كأس العالم، تقام في التوقف الدولي لشهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2025 الجاري.