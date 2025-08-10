4 سنوات = 5 أندية.. فالنسيا يتعاقد مع دانجوما
الأحد، 10 أغسطس 2025 - 15:23
كتب : FilGoal
أعلن نادي فالنسيا تعاقده مع أرناوت دانجوما قادما من فياريال.
أرنوت دانجوما
النادي : فالنسيا
ووقع صاحب الـ 28 عاما على عقد لمدة 3 مواسم برفقة فالنسيا حتى 2028.
دانجوما كان قد انضم إلى فياريال في 2012 قادما من بورنموث.
اللاعب الهولندي خرح في 3 فترات إعارة لكل من توتنام وإيفرتون وجيرونا.
وخلال الموسم الماضي لعب دانجوما بقميص جيرونا 37 مباراة و تمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين.
وأنهى فالنسيا الموسم الماضي في الدوري الإسباني بالمركز الـ 12 برصيد 46 نقطة.
ويفتتح فالنسيا موسمه بمواجهة ريال سوسيداد يوم السبت المقبل 16 أغسطس بالجولة الأولى من الدوري.
وبالإضافة إلى دانجوما تعاقد فالنسيا حتى الآن مع كل من فيليب يوجرينيتش وخوسي كوبيتي وبابيستي سانتامريا وخولين أجيريزابالا وداني رابا.
نرشح لكم
سكاي: ميلان يقدم عرضا لضم دي وينتر.. وطلبات جنوى المالية بيلد: النصر يتوصل لاتفاق مع كينجسلي كومان.. وعرض جديد لبايرن سندرلاند يضم مدافع الكونغو الديمقراطية رئيس بايرن يتحدث عن موقف ناديه من اهتمام النصر بضم كومان مدرب نيوكاسل: لسنا في وضع يسمح لنا بمنع إيزاك من الرحيل سكاي: نقطة خلاف بين ميلان ومانشستر يونايتد في صفقة هويلاند مهاجم اتحاد جدة يفضل الانضمام لـ سلتا فيجو على البقاء بالدوري السعودي نقرير يكشف طلبات باريس سان جيرمان المالية لمغادرة كولو مواني إلى يوفنتوس