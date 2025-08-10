4 سنوات = 5 أندية.. فالنسيا يتعاقد مع دانجوما

الأحد، 10 أغسطس 2025 - 15:23

كتب : FilGoal

توقيع دانجوما لـ فالنسيا

أعلن نادي فالنسيا تعاقده مع أرناوت دانجوما قادما من فياريال.

ووقع صاحب الـ 28 عاما على عقد لمدة 3 مواسم برفقة فالنسيا حتى 2028.

دانجوما كان قد انضم إلى فياريال في 2012 قادما من بورنموث.

اللاعب الهولندي خرح في 3 فترات إعارة لكل من توتنام وإيفرتون وجيرونا.

وخلال الموسم الماضي لعب دانجوما بقميص جيرونا 37 مباراة و تمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين.

وأنهى فالنسيا الموسم الماضي في الدوري الإسباني بالمركز الـ 12 برصيد 46 نقطة.

ويفتتح فالنسيا موسمه بمواجهة ريال سوسيداد يوم السبت المقبل 16 أغسطس بالجولة الأولى من الدوري.

وبالإضافة إلى دانجوما تعاقد فالنسيا حتى الآن مع كل من فيليب يوجرينيتش وخوسي كوبيتي وبابيستي سانتامريا وخولين أجيريزابالا وداني رابا.

