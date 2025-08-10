خبر في الجول - جهاز منتخب مصر يراقب حالة عاشور ومروان.. والثنائي يقترب من معسكر سبتمبر

يقترب الثنائي إمام عاشور ومروان عطية من الانضمام لمعسكر منتخب مصر في سبتمبر المقبل.

وينطلق معسكر منتخب مصر في مطلع سبتمبر المقبل ضمن الاستعداد لخوض مواجهتين بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وعلم FilGoal.com أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن يتابع حالة إمام عاشور ومروان عطية من أجل معسكر سبتمبر المقبل والثنائي يقترب من التواجد مع المنتخب.

ومن المقرر أن يعود مروان عطية خلال 14 يوما بالتدريبات الجماعية مع الأهلي بينما يعود إمام قبل تلك الفترة.

ويغيب الثنائي عن الأهلي خلال الفترة الحالية بسبب الإصابة.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتي تضم منتخبات: بوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بـ8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويستاوى معه منتخب غينيا بيساو في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ايضا.

ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

ويتبقى 4 جولات في تصفيات كأس العالم، تقام في التوقف الدولي لشهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2025 الجاري.

ويلعب منتخب مصر المباراة المقبلة في تصفيات كأس العالم ضد إثيوبيا، ثم يواجه بوركينا فاسو.