مصدر من الأهلي لـ في الجول: الشناوي لم يطلب الرحيل في يناير.. وتم التنسيق بشأن غيابه

الأحد، 10 أغسطس 2025 - 14:23

كتب : أحمد الخولي

تحية محمد الشناوي - جماهير الأهلي

نفى مصدر من الأهلي ما يثار عن طلب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الرحيل عن النادي في يناير.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

ويأتي ذلك على خلفية مشاركة مصطفى شوبير أساسيا في مواجهة مودرن سبورت بافتتاح مسابقة الدوري.

وكشف مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "لا صحة مطلقا لطلب محمد الشناوي الرحيل عن الأهلي في شهر يناير".

وأوضح المصدر "جلوس اللاعب احتياطيا ضد مودرن سبورت كان بالتنسيق بين النادي واللاعب".

واختتم تصريحاته "لم يعقد الشناوي جلسة ليعبر عن غضبه كما يشاع، وتقبل الوضع بصورة طبيعية".

وتعادل الأهلي أمام مضيفه مودرن سبورت بهدفين لكل فريق في الجولة الأولى للدوري المصري، وفي المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو في الجولة الثانية من مسابقة الدوري مساء الجمعة.

وتعثر الأهلي في الجولة الافتتاحية من الدوري للمرة الأولى منذ 6 سنوات.

الأهلي محمد الشناوي
