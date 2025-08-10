بيتيس يعلن إصابة إيسكو بكسر في الكاحل

أعلن ريال بيتيس إصابة لاعبه إيسكو بكسر في الكاحل.

وتعرض إيسكو للإصابة خلال مواجهة فريقه الودية ضد ملقا.

وكشفت صحيفة ABC عن مدة غياب النجم الإسباني عن الملاعب بسبب الإصابة.

وأصيب إيسكو في الكاحل وهو نفس الكاحل الذي أجرى به عملية جراحية خلال الموسم الماضي.

وفقا للصحيفة فإن إيسكو سيغيب لمدة 3 أشهر عن الملاعب بسبب الإصابة.

وسيغيب اللاعب عن أول 10 أو 12 مباراة من الدوري الإسباني بسبب الإصابة وهو ما قد يجعل بيتيس يدخل سوق الانتقالات من جديد.

وانضم إيسكو إلى ريال بيتيس في 2023 في صفقة انتقال حر.

وخلال الموسم الماضي شارك إيسكو في 33 مباراة بقميص بيتيس وسجل 12 هدفا وصنع 11 آخرين.