بيتيس يعلن إصابة إيسكو بكسر في الكاحل
الأحد، 10 أغسطس 2025 - 14:00
كتب : FilGoal
أعلن ريال بيتيس إصابة لاعبه إيسكو بكسر في الكاحل.
إيسكو
النادي : ريال بيتيس
وتعرض إيسكو للإصابة خلال مواجهة فريقه الودية ضد ملقا.
وكشفت صحيفة ABC عن مدة غياب النجم الإسباني عن الملاعب بسبب الإصابة.
وأصيب إيسكو في الكاحل وهو نفس الكاحل الذي أجرى به عملية جراحية خلال الموسم الماضي.
وفقا للصحيفة فإن إيسكو سيغيب لمدة 3 أشهر عن الملاعب بسبب الإصابة.
وسيغيب اللاعب عن أول 10 أو 12 مباراة من الدوري الإسباني بسبب الإصابة وهو ما قد يجعل بيتيس يدخل سوق الانتقالات من جديد.
وانضم إيسكو إلى ريال بيتيس في 2023 في صفقة انتقال حر.
وخلال الموسم الماضي شارك إيسكو في 33 مباراة بقميص بيتيس وسجل 12 هدفا وصنع 11 آخرين.
نرشح لكم
تير شتيجن: الموسم الجديد سيكون صعبا.. وسأقدم دعمي للاعبين الجدد ريال مدريد يعلن إصابة كامافينجا موندو ديبورتيفو: مباراة فياريال ضد برشلونة في الدوري قد تقام خارج إسبانيا 4 سنوات = 5 أندية.. فالنسيا يتعاقد مع دانجوما سبورت: فيرمين لوبيز قرر عدم الرحيل عن برشلونة النصر يضم إينيجو مارتينيز لمدة موسم جيوكيريس افتتاح التسجيل.. أرسنال يتفوق على بلباو بثلاثية قبل لقاء مانشستر يونايتد الرسالة الأخيرة.. برشلونة يعلن رحيل إنييجو مارتينيز