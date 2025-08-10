مصدرب مقرب من الشحات لـ في الجول: غير صحيح طلب اللاعب الرحيل عن الأهلي

نفى مصدر مقرب من حسين الشحات جناح الأهلي، الأنباء المتداولة عن اقتراب اللاعب من الرحيل عن الأهلي.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وارتبط اسم حسين الشحات خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى الدوري الليبي.

وغاب حسين الشحات عن قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت بسبب شعوره بإجهاد خفيف وفضل الجهاز الفني إراحته.

وقال مصدر مقرب من حسين الشحات لـ FilGoal.com: "غير صحيح طلب حسين الشحات من إدارة الأهلي للرحيل إلى الدوري الليبي هذا الصيف".

وتابع "يثق اللاعب في قدرته على المشاركة والمساهمة مع زملائه في مشوار الموسم الطويل".

واختتم المصدر تصريحاته "اللاعب لم يتقدم بأي طلب ويستعد للمشاركة مع الأهلي خلال الفترة المقبلة".

وتعادل الأهلي أمام مضيفه مودرن سبورت بهدفين لكل فريق في الجولة الأولى للدوري المصري، وفي المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو في الجولة الثانية من مسابقة الدوري مساء الجمعة.

وتعثر الأهلي في الجولة الافتتاحية من الدوري للمرة الأولى منذ 6 سنوات.