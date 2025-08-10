مصدرب مقرب من الشحات لـ في الجول: غير صحيح طلب اللاعب الرحيل عن الأهلي

الأحد، 10 أغسطس 2025 - 13:55

كتب : أحمد الخولي

الأهلي ضد إنتر ميامي

نفى مصدر مقرب من حسين الشحات جناح الأهلي، الأنباء المتداولة عن اقتراب اللاعب من الرحيل عن الأهلي.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وارتبط اسم حسين الشحات خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى الدوري الليبي.

وغاب حسين الشحات عن قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت بسبب شعوره بإجهاد خفيف وفضل الجهاز الفني إراحته.

أخبار متعلقة:
كرة يد - تحديد موعد قرعة بطولة العالم للأندية.. والأهلي والزمالك في المستوى الأول أهلي جدة يضم إنزو ميلو من شتوتجارت الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد فاركو والقناة الناقلة عرضيات زيزو وحدها لا تكفي.. الأهلي يقص شريط الدوري بتعادل مثير مع مودرن

وقال مصدر مقرب من حسين الشحات لـ FilGoal.com: "غير صحيح طلب حسين الشحات من إدارة الأهلي للرحيل إلى الدوري الليبي هذا الصيف".

وتابع "يثق اللاعب في قدرته على المشاركة والمساهمة مع زملائه في مشوار الموسم الطويل".

واختتم المصدر تصريحاته "اللاعب لم يتقدم بأي طلب ويستعد للمشاركة مع الأهلي خلال الفترة المقبلة".

وتعادل الأهلي أمام مضيفه مودرن سبورت بهدفين لكل فريق في الجولة الأولى للدوري المصري، وفي المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو في الجولة الثانية من مسابقة الدوري مساء الجمعة.

وتعثر الأهلي في الجولة الافتتاحية من الدوري للمرة الأولى منذ 6 سنوات.

الأهلي حسين الشحات الدوري الليبي
نرشح لكم
مصدر من الأهلي لـ في الجول: الشناوي لم يطلب الرحيل في يناير.. وتم التنسيق بشأن غيابه بداية من الجولة الثانية في الدوري.. شرط من اتحاد الكرة لتواجد الأجهزة الفنية للفرق بأرض الملعب إصابة كريم الدبيس بمزق في العضلة الضامة مصدر من بتروجت يكشف لـ في الجول موقف النادي من انتقال لاعبيه للقطبين بيناير مواعيد مباريات الأحد 10 أغسطس 2025.. ثلاث مواجهات في الدوري والسوبر الإنجليزي مكي: أهدرنا فرصا عديدة أمام زد وسنجهز أنفسنا للمباريات المقبلة العجوز: طرد عمار غير مستحق ضد بتروجت.. ولا أعلم سبب استدعاء الـ VAR للحكم مؤتمر ريبيرو: التعادل أفضل من الخسارة رغم أنه ليس طموحنا.. وهذه رسالتي للإعلام
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي لـ في الجول: الشناوي لم يطلب الرحيل في يناير.. وتم التنسيق بشأن غيابه 34 دقيقة | الدوري المصري
سندرلاند يضم مدافع الكونغو الديمقراطية 37 دقيقة | ميركاتو
بيتيس يعلن إصابة إيسكو بكسر في الكاحل 56 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدرب مقرب من الشحات لـ في الجول: غير صحيح طلب اللاعب الرحيل عن الأهلي ساعة | الدوري المصري
بداية من الجولة الثانية في الدوري.. شرط من اتحاد الكرة لتواجد الأجهزة الفنية للفرق بأرض الملعب ساعة | الدوري المصري
شكوك حول مشاركة فودين في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
إصابة كريم الدبيس بمزق في العضلة الضامة ساعة | الدوري المصري
رئيس بايرن يتحدث عن موقف ناديه من اهتمام النصر بضم كومان 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 4 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج
/articles/510921/مصدرب-مقرب-من-الشحات-لـ-في-الجول-غير-صحيح-طلب-اللاعب-الرحيل-عن-الأهلي