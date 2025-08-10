بداية من الجولة الثانية في الدوري.. شرط من اتحاد الكرة لتواجد الأجهزة الفنية للفرق بأرض الملعب

الأحد، 10 أغسطس 2025 - 13:26

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم منع أي مدرب من التواجد مع الفرق كفرد من الجهاز الفني بملعب المباراة حال عدم حصوله على رخصة معتمدة.

وأشار الاتحاد إلى أنه حدد الحد الأدنى من الرخص التدريبية المعتمدة للمشاركة في المباريات وفقا للقواعد العامة للقيد وتماشيا مع الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم.

واعتبارا من الجولة الثانية من الدوري الممتاز لن يسمحد بتواجد أي فرد من الأجهزة الفنية بملعب المباراة إلا إذا حصل على بطاقة اعتماد صادرة عن الاتحاد ومؤهلا بالرخصة التدريبية.

وسيكون على طاقم تحكيم المباريات التأكد من الرخص من أجل السماح لأعضاء الجهاز الفني بالتواجد في الملعب.

واشترط اتحاد الكرة تقديم العقود ورخص التدريب قبل إصدار البطاقات الجديدة "الكارنيهات" للأجهزة الفنية.

وقرر اتحاد الكرة عدم اصدار البطاقات الجديدة الخاصة بالأجهزة الفنية للموسم الجديد 2025-2026 الا بعد تقديم عقود الأجهزة الفنية وتوثيقها في الاتحاد.

كما اشترط اتحاد الكرة على الأندية تقديم رخص التدريب الخاصة بالأجهزة الفنية أو التصاريح المؤقتة كشرط أساسي مع توثيق العقود لإصدار البطاقات الجديدة.

الدوري المصري اتحاد الكرة
