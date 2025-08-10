إصابة كريم الدبيس بمزق في العضلة الضامة

أعلن كريم الدبيس لاعب سيراميكا كليوباترا إصابته بمزق في العضلة الضامة.

كريم الدبيس النادي : سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا

وكتب اللاعب عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد لله على كل شيء مزق في العضلة الضامة".

وغاب الدبيس عن المباراة الأولى لسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري ضد الزمالك.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في مباراة أقيمت على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويقضي الدبيس الموسم الحالي معارا من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا.

ولم يكشف اللاعب عن مدة غيابه والتي ستمتد على الأرجح لعدة أسابيع.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة زد يوم الخميس 14 أغسطس في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.