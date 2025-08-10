رئيس بايرن يتحدث عن موقف ناديه من اهتمام النصر بضم كومان

تحدث هربرت هاينر رئيس بايرن ميونيخ عن موقف ناديه من اهتمام النصر السعودي بضم لاعبه الفرنسي كينجسلي كومان.

ورفض بايرن عرضا من النصر للتعاقد مع كومان خلال هذا الصيف، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وقال هاينر في تصريحات للصحفيين: "لا أريد التعليق على الأسماء أو التكهنات. بشكل عام، أستطيع القول إننا سعداء للغاية بفريقنا".

وأضاف "تعاقدنا مجانا مع جوناثان تاه وتوم بيشوف، ونجحنا في ضم لويس دياز، وتمكنا من سد الفجوة في الجناح الأيسر. الآن لدينا فرصة لرؤية ما سيحدث في سوق الانتقالات خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة".

وعن موقف كومان قال "إذا أراد أي لاعب الرحيل، سنجلس ونتحدث معه، ثم نتخذ القرار المناسب".

وأكمل "سنقيّم كل الإيجابيات والسلبيات وما يعنيه ذلك بالنسبة لفريقنا، ثم سنتخذ القرار المناسب بناءً على ذلك".

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن بايرن ميونيخ رفض عرضا من النصر لضم كينجسلي كومان مقابل 22 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن النادي السعودي سيواصل المفاوضات في محاولة للتوصل إلى اتفاق لضم كومان.

الفرنسي صاحب الـ 29 عاما انضم لبايرن ميونيخ في 2017 قادما من يوفنتوس بشكل نهائي.

وخاض خلال مسيرته مع البافاري 339 مباراة سجل 72 هدفا وصنع 71.

وتوج بـ 21 لقبا مع البافاري ومن قبلها 4 ألقاب مع يوفنتوس و4 ألقاب مع باريس سان جيرمان.

وفاز مع منتخب فرنسا بلقب دوري الأمم الأوروبية في 2021 وخسر نهائي كأس العالم 2022 وشارك في بطولة اليورو 3 مرات.