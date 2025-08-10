كرة يد - تحديد موعد قرعة بطولة العالم للأندية.. والأهلي والزمالك في المستوى الأول

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد موعد قرعة بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" بمشاركة فريقي الأهلي والزمالك.

وتستضيف مصر منافسات بطولة العالم للأندية خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر.

وبذلك تحتضن مصر منافسات بطولة العالم للأندية للعام الثاني على التوالي.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة اليد عن إقامة القرعة مساء غدا الإثنين في الساعة 6:45 مساء باستاد القاهرة.

وتضم البطولة 9 فرق بينهم الأهلي والزمالك، إذ صعد الأهلي بصفته بطل السوبر الإفريقي، بينما يمثل الزمالك الدولة المستضيفة.

كما يشارك فريق فيزبريم المجري حامل لقب النسخة الماضية، وهذه المرة وهو يضم بين صفوفه رباعي مصري.

إذ يقود الفريق المجري كل من يحيى الدرع وأحمد هشام "دودو" وعلي زين وأحمد عادل "دولا".

بينما برشلونة الذي يشارك في البطولة ببطاقة الدعوة يضم المحترف المصري سيف الدرع.

وجاء تقسيم الفرق كالآتي:

المستوى الأول: الأهلي - الزمالك - الشارقة الإماراتي.

المستوى الثاني: فيزبريم المجري - ماجديبورج الألماني - برشلونة الإسباني.

المستوى الثالث: سيدني الأسترالي - تاوباتي البرازيلي - كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.

ويتم تقسيم الفرق على 3 مجموعات إذ تضم كل مجموعة 3 فرق، ويتأهل أول كل مجموعة مباشرة إلى نصف النهائي.

بينما يُكمل صاحب أفضل مركز ثاني من المجموعات الثلاثة المقعد المتبقي من نصف النهائي.