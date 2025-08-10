مدرب نيوكاسل: لسنا في وضع يسمح لنا بمنع إيزاك من الرحيل

لا يعتقد إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد أن ناديه في وضع يسمح له بمنع ألكسندر إيزاك من الرحيل.

ويرتبط إيزاك بالانتقال إلى ليفربول هذا الصيف، وفقا لتقارير عديدة.

وقال إيدي هاو في مؤتمر صحفي: "هل نحن قادرون على منع ألكسندر إيزاك من الرحيل؟ لا أعتقد أن الأمر بهذه البساطة، وإلا لفعلنا ذلك منذ زمن طويل".

وأضاف مدرب نيوكاسل "لا أعتقد أننا في وضع يسمح لنا بذلك حاليا".

يوم السبت، كشفت صحيفة تيليجراف عن قرار نيوكاسل النهائي بشأن إمكانية رحيل ألكسندر إيزاك عن الفريق.

وفقا للصحيفة فإن نيوكاسل أخبر اللاعب بأنه غير متاح للرحيل عن صفوفه بالموسم الحالي.

وأوضح إيدي هاو المدير الفني لـ نيوكاسل أنه لا يستطيع إشراك ألكسندر إيزاك مع المجموعة.

وقال المدرب الإنجليزي لصحيفة ديلي ميل قبل أيام: "من الواضح في الوقت الحالي أننا لا نستطيع إشراك ألكسندر إيزاك مع المجموعة".

وأنهى حديثه قائلا "إيزاك يتواجد معنا، لذا من المؤكد أن له مستقبلا في نيوكاسل ومن وجهة نظرنا نود كثيرا أن يعود إلى الفريق، لكن يجب أن تكون الظروف مناسبة لحدوث ذلك".

وعاد السويدي ألكسندر إيزاك إلى ملعب تدريبات فريقه نيوكاسل يونايتد وسط الكثير من الجدل حول مستقبله.

وتأتي عودة إيزاك لنيوكاسل بعد أيام من رفض إدارة النادي لعرض ليفربول المقدر بـ 110 مليون جنيه إسترليني.

في الوقت ذاته، قرر ليفربول عدم تقديم عرض جديد قبل الحصول على تأكيد من نيوكاسل أنه مستعد للبيع والتفاوض، وفقا لما أكده بول جويس صحفي ذا تايمز.

ليفربول كان متفائلا بإمكانية حسم الصفقة، ولكن رفض نيوكاسل السريع والمباشر وبدون طلبات مقابلة غير حساباته بالكامل.

ويتبقى 3 سنوات في عقد إيزاك مع نيوكاسل، ولكن الفريق بدأ في البحث عن بدائل في خط الهجوم.

ورغم تعاقد ليفربول مع هوجو إيكيتيكي مهاجم أينتراخت فرانكفورت، إلا أن إيزاك مازال هدفا للريدز، خاصة بعد رحيل داروين نونيز إلى الهلال السعودي.

ووضع نيوكاسل بنجامين سيسكو مهاجم لايبزيج الألماني، على رأس قائمة مرشحيه لدعم الهجوم، ولكنه انتقل إلى مانشستر يونايتد.

وسجل إيزاك الموسم الماضي 27 هدفا في جميع المسابقات.

كما ساهم بهدفه في المباراة النهائية لكأس الرابطة في تتويج نيوكاسل بأول لقب منذ 70 عاما، بعد الفوز على ليفربول في المباراة النهائية 2-1.

وخلال 3 مواسم مع نيوكاسل سجل إيزاك 62 هدفا في 109 مباراة بجميع المسابقات.