سكاي: نقطة خلاف بين ميلان ومانشستر يونايتد في صفقة هويلاند

كشفت شبكة سكاي سبورتس عن نقطة خلاف بين ميلان ومانشستر يونايتد تؤجل إتمام صفقة راسموس هويلاند.

ويسعى ميلان لتدعيم هجومه بضم الدنماركي هويلاند في ظل رغبة مانشستر يونايتد في بيع اللاعب.

وأعلن مانشستر يونايتد تعاقده مع المهاجم السلوفيني بنيامين سيسكو قادما من لايبزيج الألماني.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس أن نقطة الخلاف بين الناديين حول آلية إتمام الصفقة.

إذ يرغب نادي ميلان في الحصول على خدمات هويلاند على سبيل الإعارة.

بينما يتمسك مانشستر يونايتد ببيع اللاعب بشكل نهائي بعد تدعيم هجومه هذا الصيف.

وكان قد ارتبط اسم هويلاند الفترة الماضية بالدوري الإيطالي فبخلاف ميلان ارتبط اسمه برغبة ناديي أتالانتا ولاتسيو في ضمه.

وخاض هويلاند 52 مباراة بقميص مانشستر يونايتد بمختلف المسابقات الموسم الماضي وساهم في 14 هدفا.

إذ سجل اللاعب 10 أهداف وصنع 4 آخرين.

وحدد مانشستر يونايتد 30 مليون جنيه إسترليني من أجل التنازل عن هويلاند هذا الصيف.