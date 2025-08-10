سبورت: فيرمين لوبيز قرر عدم الرحيل عن برشلونة

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن قرار فيرمين لوبيز بشأن مستقبله مع برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن لوبيز يرغب في الاستمرار مع الفريق خلال الموسم المقبل على الرغم من حصوله على عدة عروض أبرزها من مانشستر يونايتد.

ويرى صاحب الـ 22 عاما أنه سيحصل على عدد دقائق كبير خلال الموسم المقبل على الرغم من وجود منافسة كبيرة في مركزه.

وفقا لسبورت فإن مانشستر يونايتد كان يرغب في التعاقد مع اللاعب وكان مستعدا لدفع 70 مليون يورو من أجله وهو مبلغ كان سيفيد برشلونة ويعيده لقاعدة 1 مقابل 1 ليسجل جميع لاعبيه بشكل طبيعي.

ويرى لوبيز أن السبب الوحيد الذي قد يجعله يترك النادي هو في حال قرر برشلونة أنه لا يرغب في استمراره.

ويلعب لوبيز مع الفريق الأول لبرشلونة منذ عام 2023.

وشارك لوبيز في 88 مباراة بقميص برشلونة وسجل 19 هدفا وصنع 11 آخرين.