مصدر من بتروجت يكشف لـ في الجول موقف النادي من انتقال لاعبيه للقطبين بيناير

الأحد، 10 أغسطس 2025 - 11:06

كتب : FilGoal

الزمالك ضد بتروجت

تمسك مجلس إدارة بتروجت بعدم بيع أي من لاعبيه في سوق الانتقالات الصيفية للحفاظ على قوام الفريق الرئيسي.

توفيق محمد

النادي : بتروجت

حامد حمدان

النادي : بتروجت

بتروجت

ورحل رشاد المتولي فقط عن الفريق بعد انتهاء تعاقده.

وكان الزمالك في مفاوضات متقدمة مع بتروجت لضم حامد حمدان، والأهلي كان يرغب في ضم توفيق محمد بالإضافة لأكثر عرض من فرق أخرى لكن إدارة النادي البترولي تمسكت باستمرار اللاعبين.

أخبار متعلقة:
العجوز: طرد عمار غير مستحق ضد بتروجت.. ولا أعلم سبب استدعاء الـ VAR للحكم الرابع في الجولة.. الإسماعيلي يفتتح الدوري بتعادل مع بتروجت مصدر من بتروجت لـ في الجول: الزمالك تقدم بعرضين لضم حمدان.. وهذا قرارنا الأقرب خبر في الجول – إعارة ثنائي زد إلى بتروجت وطلائع الجيش

وقال مصدر من بتروجت لـ FilGoal.com: "إدارة بتروجت تمسكت بقرارها بعدم بيع أي لاعب في فترة الانتقالات الصيفية للحفاظ على قوام الفريق الأساسي".

وكشف المصدر "ستكون الإدارة منفتحة للبيع في يناير وفقا لنتائج الفريق عقب مرور 14 جولة من الدوري".

وأضاف "وقتها سيناقش بتروجت مفاوضات الزمالك لضم حامد حمدان، والأهلي لضم توفيق محمد، والمصري من أجل الحصول على خدمات مصطفى الجمل".

ويتوقف الدوري المصري عقب نهاية الجولة 14 في نوفمبر المقبل من أجل الاستعدادات لخوض منافستي كأس العرب وكأس أمم إفريقيا حتى منتصف يناير.

ويغيب الفلسطيني حامد حمدان عن تدريبات الفريق البترولي بعد رفض انتقاله لصفوف الزمالك.

ويمتلك الدولي الفلسطيني مسيرة طويلة في الكرة المصرية بدءا من بيراميدز ثم الإنتاج الحربي وطنطا والجزيرة والمجد.

وانتقل حمدان في 2023 لبتروجت وساهم في عودة الفريق للدوري المصري بعد غياب دام 6 مواسم.

وخاض اللاعب البالغ 24 عاما 25 مباراة وسجل 2 وصنع 2.

بينما ظهر توفيق محمد البالغ من العمر 25 عاما مع بتروجت في الدوري المصري الموسم المنقضي بمستوى جيد، ولعب 22 مباراة وصنع هدفا.

بتروجت الأهلي الزمالك توفيق محمد حامد حمدان
نرشح لكم
مصدر من الأهلي لـ في الجول: الشناوي لم يطلب الرحيل في يناير.. وتم التنسيق بشأن غيابه مصدرب مقرب من الشحات لـ في الجول: غير صحيح طلب اللاعب الرحيل عن الأهلي بداية من الجولة الثانية في الدوري.. شرط من اتحاد الكرة لتواجد الأجهزة الفنية للفرق بأرض الملعب إصابة كريم الدبيس بمزق في العضلة الضامة مواعيد مباريات الأحد 10 أغسطس 2025.. ثلاث مواجهات في الدوري والسوبر الإنجليزي مكي: أهدرنا فرصا عديدة أمام زد وسنجهز أنفسنا للمباريات المقبلة العجوز: طرد عمار غير مستحق ضد بتروجت.. ولا أعلم سبب استدعاء الـ VAR للحكم مؤتمر ريبيرو: التعادل أفضل من الخسارة رغم أنه ليس طموحنا.. وهذه رسالتي للإعلام
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي لـ في الجول: الشناوي لم يطلب الرحيل في يناير.. وتم التنسيق بشأن غيابه 33 دقيقة | الدوري المصري
سندرلاند يضم مدافع الكونغو الديمقراطية 36 دقيقة | ميركاتو
بيتيس يعلن إصابة إيسكو بكسر في الكاحل 55 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدرب مقرب من الشحات لـ في الجول: غير صحيح طلب اللاعب الرحيل عن الأهلي ساعة | الدوري المصري
بداية من الجولة الثانية في الدوري.. شرط من اتحاد الكرة لتواجد الأجهزة الفنية للفرق بأرض الملعب ساعة | الدوري المصري
شكوك حول مشاركة فودين في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
إصابة كريم الدبيس بمزق في العضلة الضامة ساعة | الدوري المصري
رئيس بايرن يتحدث عن موقف ناديه من اهتمام النصر بضم كومان 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 4 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج
/articles/510910/مصدر-من-بتروجت-يكشف-لـ-في-الجول-موقف-النادي-من-انتقال-لاعبيه-للقطبين-بيناير