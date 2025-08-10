مصدر من بتروجت يكشف لـ في الجول موقف النادي من انتقال لاعبيه للقطبين بيناير

تمسك مجلس إدارة بتروجت بعدم بيع أي من لاعبيه في سوق الانتقالات الصيفية للحفاظ على قوام الفريق الرئيسي.

ورحل رشاد المتولي فقط عن الفريق بعد انتهاء تعاقده.

وكان الزمالك في مفاوضات متقدمة مع بتروجت لضم حامد حمدان، والأهلي كان يرغب في ضم توفيق محمد بالإضافة لأكثر عرض من فرق أخرى لكن إدارة النادي البترولي تمسكت باستمرار اللاعبين.

وقال مصدر من بتروجت لـ FilGoal.com: "إدارة بتروجت تمسكت بقرارها بعدم بيع أي لاعب في فترة الانتقالات الصيفية للحفاظ على قوام الفريق الأساسي".

وكشف المصدر "ستكون الإدارة منفتحة للبيع في يناير وفقا لنتائج الفريق عقب مرور 14 جولة من الدوري".

وأضاف "وقتها سيناقش بتروجت مفاوضات الزمالك لضم حامد حمدان، والأهلي لضم توفيق محمد، والمصري من أجل الحصول على خدمات مصطفى الجمل".

ويتوقف الدوري المصري عقب نهاية الجولة 14 في نوفمبر المقبل من أجل الاستعدادات لخوض منافستي كأس العرب وكأس أمم إفريقيا حتى منتصف يناير.

ويغيب الفلسطيني حامد حمدان عن تدريبات الفريق البترولي بعد رفض انتقاله لصفوف الزمالك.

ويمتلك الدولي الفلسطيني مسيرة طويلة في الكرة المصرية بدءا من بيراميدز ثم الإنتاج الحربي وطنطا والجزيرة والمجد.

وانتقل حمدان في 2023 لبتروجت وساهم في عودة الفريق للدوري المصري بعد غياب دام 6 مواسم.

وخاض اللاعب البالغ 24 عاما 25 مباراة وسجل 2 وصنع 2.

بينما ظهر توفيق محمد البالغ من العمر 25 عاما مع بتروجت في الدوري المصري الموسم المنقضي بمستوى جيد، ولعب 22 مباراة وصنع هدفا.