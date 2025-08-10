أرتيتا: جيوكيريس سيدمرك إذا حصل على مساحة

الأحد، 10 أغسطس 2025 - 10:51

كتب : FilGoal

جيوكيريس - أرسنال

يرى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن فيكتور جيوكيريس لاعب الفريق بإمكانه تدمير الخصوم إذا حصل على مساحة.

وفاز أرسنال على أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف دون مقابل وديا استعدادا للموسم الجديد 2025/2026.

وسجل جيوكيريس أول أهدافه بقميص أرسنال خلال المباراة.

أخبار متعلقة:
جيوكيريس افتتاح التسجيل.. أرسنال يتفوق على بلباو بثلاثية قبل لقاء مانشستر يونايتد بمشاركة جيوكيريس وتهديف الصفقة الجديدة.. أرسنال يخسر من فياريال وديا في ظهور جيوكيريس الأول.. توتنام ينتصر على أرسنال وديا لتعويض رحيل جيوكيريس.. سبورتنج لشبونة يعلن ضم لويس سواريز

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "هذه هي طبيعة جيوكيريس بكل شيء يفعله وتحركاته والأوقات التي يركض بها ويتوقع المساحة التي ستذهب إليها الكرة، أعتقد أن هذه غريزته ولهذا سجل العديد من الأهداف خلال السنوات الماضية، هذه ليست مصادفة ولكنها قدراته".

وتابع "عندما تترك المساحة لجيوكيريس في مواجهة واحد ضد واحد سيدمرك، وهو سيخلق مساحة كبيرة لنا وسيكون لدينا اللاعب القادر على تسجيل الأهداف في أي لحظة".

وانضم هداف الدوري البرتغالي إلى أرسنال خلال الصيف الحالي قاما من سبورتنج لشبونة.

ويفتتح أرسنال موسمه بمواجهة مانشستر يونايتد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ميكيل أرتيتا أرسنال جيوكيريس
نرشح لكم
ريال مدريد يعلن إصابة كامافينجا سكاي: نقطة خلاف بين ميلان ومانشستر يونايتد في صفقة هويلاند النصر يضم إينيجو مارتينيز لمدة موسم حكيمي: أستحق حصد الكرة الذهبية.. وتحقيق الإحصائيات كمدافع أصعب كثيرا نقرير يكشف طلبات باريس سان جيرمان المالية لمغادرة كولو مواني إلى يوفنتوس أهلي جدة يضم إنزو ميلو من شتوتجارت سجل وصنع.. مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت وديا من باريس جيوكيريس افتتاح التسجيل.. أرسنال يتفوق على بلباو بثلاثية قبل لقاء مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
ريال مدريد يعلن إصابة كامافينجا 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - ك. الإسماعيلية (0)-(0) الجونة.. بداية اللقاء 26 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - أوناجم يقود كهرباء الإسماعيلية في أول لقاء بالدوري المصري.. ونور السيد أساسي مع الجونة 47 دقيقة | الدوري المصري
34 صفقة.. تعرف على جميع انتقالات لاعبي دوري المحترفين إلى الممتاز 48 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: تقدمنا بشكوى لرابطة الأندية ضد جماهير الزمالك بسبب الهتافات المسيئة 56 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - بعد تعافيه من الوعكة الصحية.. طارق محروس يزور منتخب الناشئين ساعة | كرة يد
مباشر درع المجتمع - كريستال بالاس (1)-(2) ليفربول.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
موندو ديبورتيفو: مباراة فياريال ضد برشلونة في الدوري قد تقام خارج إسبانيا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 4 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج
/articles/510908/أرتيتا-جيوكيريس-سيدمرك-إذا-حصل-على-مساحة