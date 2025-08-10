أرتيتا: جيوكيريس سيدمرك إذا حصل على مساحة

يرى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن فيكتور جيوكيريس لاعب الفريق بإمكانه تدمير الخصوم إذا حصل على مساحة.

وفاز أرسنال على أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف دون مقابل وديا استعدادا للموسم الجديد 2025/2026.

وسجل جيوكيريس أول أهدافه بقميص أرسنال خلال المباراة.

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "هذه هي طبيعة جيوكيريس بكل شيء يفعله وتحركاته والأوقات التي يركض بها ويتوقع المساحة التي ستذهب إليها الكرة، أعتقد أن هذه غريزته ولهذا سجل العديد من الأهداف خلال السنوات الماضية، هذه ليست مصادفة ولكنها قدراته".

وتابع "عندما تترك المساحة لجيوكيريس في مواجهة واحد ضد واحد سيدمرك، وهو سيخلق مساحة كبيرة لنا وسيكون لدينا اللاعب القادر على تسجيل الأهداف في أي لحظة".

وانضم هداف الدوري البرتغالي إلى أرسنال خلال الصيف الحالي قاما من سبورتنج لشبونة.

ويفتتح أرسنال موسمه بمواجهة مانشستر يونايتد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.