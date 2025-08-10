كرة يد - مواعيد مباريات الدور الرئيسي من بطولة العالم للناشئين

تنطلق منافسات الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عاما يومي الاثنين والثلاثاء.

وتستضيف مصر منافسات بطولة العالم للناشئين حتى 17 أغسطس الجاري.

ونجح منتخب مصر في التأهل بعد تصدر المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة بثلاثة انتصارات على كل من كوريا الجنوبية والبحرين واليابان على الترتيب..

وجاءت مواعيد مباريات الدور الرئيسي كالآتي:

الإثنين 11 أغسطس

ألمانيا x فرنسا - 12:45 ظهرا - صالة 2 استاد القاهرة

السويد x سويسرا - 12:45 ظهرا - صالة 1 استاد القاهرة

المجر x النمسا - 3 عصرا - صالة 1 استاد القاهرة

النرويج x سلوفينيا - 3 عصرا - صالة 2 استاد القاهرة

الدنمارك x اليابان - 5:15 عصرا - صالة 1 استاد القاهرة

إسبانيا x السعودية - 5:15 عصرا - صالة 2 استاد القاهرة

مصر x التشيك - 7:30 مساء - صالة 1 استاد القاهرة

أيسلندا x صربيا - 7:30 مساء - صالة 2 استاد القاهرة

الثلاثاء 12 أغسطس

ألمانيا x النرويج - 12:45 ظهرا - صالة 2 استاد القاهرة

السويد x المجر - 12:45 ظهرا - صالة 1 استاد القاهرة

النمسا x سويسرا - 3 عصرا - صالة 1 استاد القاهرة

سلوفينيا x فرنسا - 3 عصرا - صالة 2 استاد القاهرة

إسبانيا x أيسلندا - 5:15 عصرا - صالة 2 استاد القاهرة

اليابان x التشيك - 5:15 عصرا - صالة 1 استاد القاهرة

مصر x الدنمارك - 7:30 مساء - صالة 1 استاد القاهرة

السعودية x صربيا - 7:30 مساء - صالة 2 استاد القاهرة

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى منافسات ربع النهائي.

المجموعة الأولى: السويد - النمسا - المجر - سويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا - صربيا - أيسلندا - السعودية.

المجموعة الثالثة: ألمانيا - سلوفينيا - فرنسا - النرويج.

المجموعة الرابعة: مصر - اليابان - الدنمارك - التشيك.

ويلعب كل منتخب في الدور الرئيسي مباراتين أمام المنتخبين من المجموعة الأخرى، كما يصعد كل منتخب بنقاطه من المباراة التي جمعته مع الفريق الذي تأهل معه.

وتشهد المجموعة الأولى من الدور الرئيسي تأهل كل من السويد والمجر برصيد نقطتين بينما النمسا وسويسرا بلا رصيد من النقاط.

بينما في المجموعة الثانية تأهل إسبانيا وأيسلندا برصيد نقطتين وصربيا والسعودية بلا رصيد من النقاط.

أما في المجموعة الثالثة فتأهل منتخبا ألمانيا وفرنسا بنقطتين أما سلوفينيا والنرويج فبلا رصيد من النقاط.

وأخيرا في المجموعة الرابعة يتواجد منتخبا مصر والدنمارك برصيد نقطتين أما اليابان والتشيك بلا رصيد من النقاط.