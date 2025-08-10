مواعيد مباريات الأحد 10 أغسطس 2025.. ثلاث مواجهات في الدوري والسوبر الإنجليزي

تختتم منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري مساء اليوم الأحد الموافق 10 من شهر أغسطس 2025.

وتقام ثلاث مباريات في ختام الجولة الأولى.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا.

الدوري المصري

يفتتح الوافد الجديد كهرباء الإسماعيلية أولى مبارياته في المسابقة بمواجهة الجونة في تمام السادسة مساء.

بينما في التاسعة مساء تقام مباراتان، إذ يستضيف فاركو فريق إنبي.

ويحل غزل المحلة ضيفا على البنك الأهلي في نفس التوقيت على استاد القاهرة.

الدرع الخيرية (السوبر الإنجليزي)

يواجه ليفربول فريق كريستال بالاس ضمن منافسات السوبر الإنجليزي استعدادا لانطلاقة الموسم الجديد.

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء على استاد ويمبلي.

الدوري الليبي

تختتم منافسات الموسم من الدوري الليبي لحسم لقب المسابقة.

ويواجه أهلي طرابلس بقيادة حسام البدري فريق هلال بنغازي في تمام الثامنة مساء.

ويكفي أهلي طرابلس نقطة واحدة لحسم اللقب.

بينما يلعب اتحاد طرابلس بقيادة محمود "كهربا" أمام أهلي بنغازي بحثا عن مقعد في المسابقات القارية.