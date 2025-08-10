حكيمي: أستحق حصد الكرة الذهبية.. وتحقيق الإحصائيات كمدافع أصعب كثيرا

يرى أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان أنه يستحق الحصول على جائزة الكرة الذهبية.

وقال اللاعب المغربي لقناة كانال بلس: "أعتقد أنني أستحق الكرة الذهبية لأن إحصائياتي غير طبيعية".

وأضاف "عندما يحقق المدافع أرقاما كبيرة فهو يستحق أكثر من المهاجم لأن الأمر بالنسبة للمدافع يكون أكثر صعوبة".

وأنهى حديثه قائلا: "حين يضعني الناس في الخيارات المرشحة لتحقيق الكرة الذهبية فهذا حلم لم أفكر فيه من قبل".

وشارك اللاعب البالغ من العمر 26 عاما في 55 مباراة رفقة باريس سان جيرمان الموسم الماضي وسجل 11 هدفا وصنع 16 آخرين أي ساهم في 27 هدفا كظهير أيمن.

كما لعب 17 مباراة في دوري أبطال أوروبا ليقود فريقه للنهائي والتتويج باللقب الأول في التاريخ بتسجيله 4 أهداف وصناعة 5.

وخاض حكيمي 7 مباريات في كأس العالم للأندية سجل هدفين وصنع مثلهما، ولعب 5 مباريات في كأس فرنسا سجل هدفا وصنع آخر.

وتوج حكيمي الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان بألقاب الدوري والكأس والسوبر الفرنسيين، بالإضافة لدوري أبطال أوروبا، فيما خسر نهائي كأس العالم للأندية.

وينتظر باريس سان جيرمان نهائيا السوبر الأوروبي أمام توتنام، ونهائي كأس إنتر كونتيننتال نهاية العام.

كما يترقب حكيمي المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الإفريقية ديسمبر المقبل، والمقررة في المغرب.

وانضم حكيمي إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021 قادما من إنتر الإيطالي.

ولعب حكيمي خلال مسيرته لأندية ريال مدريد، وبروسيا دورتموند، وإنتر، وباريس سان جيرمان.

