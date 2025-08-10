مكي: أهدرنا فرصا عديدة أمام زد وسنجهز أنفسنا للمباريات المقبلة

الأحد، 10 أغسطس 2025 - 01:02

كتب : FilGoal

محمد مكي - المقاولون العرب

أبدى محمد مكي المدير الفني لـ المقاولون العرب رضاه عن أداء فريقه رغم الخسارة من زد بثنائية في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وخسر ذئاب الجبل بنتيجة 2-0 من زد في الجولة الأولى على استاد المقاولون العرب.

وقال المدير الفني لـ المقاولون العرب عبر أون سبورت: "أهدرنا فرصا عديدة وكنا جيدين في أغلب أوقات اللقاء، ولا أعلم مدى صحة إلغاء الهدف".

أخبار متعلقة:
يحدث لأول مرة.. زد بقيادة شوقي ينتصر على المقاولون العرب بثنائية محمود صابر وثنائي الأهلي.. زد يعلن التعاقد مع 5 صفقات خبر في الجول – إعارة ثنائي زد إلى بتروجت وطلائع الجيش زد يعلن تلقيه 4 عروض لرحيل زيكو

وأضاف "هناك فارق بين إنهاء الشوط الأول متعادلا عن التأخر بهدف دون رد".

وأكمل "محمد عنتر أهدر فرصة في الشوط الثاني كانت ستعيدنا للمباراة، واستقبلنا هدفا في الوقت الذي كان لابد أن نسجل فيه".

وأردف "أشكر اللاعبين على ما قدموه وواجهنا فريقا محترما في أول جولة وسنجهز أنفسنا للمباريات المقبلة".

وأتم "زد حصل على 3 فرص سجل منها هدفين وأبارك لهم".

ويلتقي المقاولون العرب مع الزمالك في الجولة المقبلة يوم السبت المقبل.

وحقق محمد شوقي المدير الفني لزد أول انتصار في ظهوره الأول كمدرب في الدوري المصري متفوقا على محمد مكي مدرب ذئاب الجبل.

وسبق أن التقى الفريقان 4 مرات من قبل في الدوري حقق المقاولون العرب الفوز في 3 وتعادلا في مباراة.

الفوز رفع رصيد زد لـ 3 نقاط جعلته في الصدارة رفقة الزمالك والمصري، فيما يظل المقاولون العرب بدون نقاط.

المقاولون العرب محمد مكي زد الدوري المصري
نرشح لكم
العجوز: طرد عمار غير مستحق ضد بتروجت.. ولا أعلم سبب استدعاء الـ VAR للحكم مؤتمر ريبيرو: التعادل أفضل من الخسارة رغم أنه ليس طموحنا.. وهذه رسالتي للإعلام الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد فاركو والقناة الناقلة الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون والقناة الناقلة الرابع في الجولة.. الإسماعيلي يفتتح الدوري بتعادل مع بتروجت عرضيات زيزو وحدها لا تكفي.. الأهلي يقص شريط الدوري بتعادل مثير مع مودرن الأول.. ياسين مرعي يفتتح أهدافه مع الأهلي رجال وسيدات.. أتلتيكو مدريد ينتصر على نيوكاسل بثنائية
أخر الأخبار
حكيمي: أستحق حصد الكرة الذهبية.. وتحقيق الإحصائيات كمدافع أصعب كثيرا ساعة | الكرة الأوروبية
مكي: أهدرنا فرصا عديدة أمام زد وسنجهز أنفسنا للمباريات المقبلة ساعة | الدوري المصري
العجوز: طرد عمار غير مستحق ضد بتروجت.. ولا أعلم سبب استدعاء الـ VAR للحكم ساعة | الدوري المصري
نقرير يكشف طلبات باريس سان جيرمان المالية لمغادرة كولو مواني إلى يوفنتوس ساعة | ميركاتو
أهلي جدة يضم إنزو ميلو من شتوتجارت 2 ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر ريبيرو: التعادل أفضل من الخسارة رغم أنه ليس طموحنا.. وهذه رسالتي للإعلام 2 ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد فاركو والقناة الناقلة 2 ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون والقناة الناقلة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 4 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج
/articles/510903/مكي-أهدرنا-فرصا-عديدة-أمام-زد-وسنجهز-أنفسنا-للمباريات-المقبلة