مكي: أهدرنا فرصا عديدة أمام زد وسنجهز أنفسنا للمباريات المقبلة

أبدى محمد مكي المدير الفني لـ المقاولون العرب رضاه عن أداء فريقه رغم الخسارة من زد بثنائية في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وخسر ذئاب الجبل بنتيجة 2-0 من زد في الجولة الأولى على استاد المقاولون العرب.

وقال المدير الفني لـ المقاولون العرب عبر أون سبورت: "أهدرنا فرصا عديدة وكنا جيدين في أغلب أوقات اللقاء، ولا أعلم مدى صحة إلغاء الهدف".

وأضاف "هناك فارق بين إنهاء الشوط الأول متعادلا عن التأخر بهدف دون رد".

وأكمل "محمد عنتر أهدر فرصة في الشوط الثاني كانت ستعيدنا للمباراة، واستقبلنا هدفا في الوقت الذي كان لابد أن نسجل فيه".

وأردف "أشكر اللاعبين على ما قدموه وواجهنا فريقا محترما في أول جولة وسنجهز أنفسنا للمباريات المقبلة".

وأتم "زد حصل على 3 فرص سجل منها هدفين وأبارك لهم".

ويلتقي المقاولون العرب مع الزمالك في الجولة المقبلة يوم السبت المقبل.

video:1

وحقق محمد شوقي المدير الفني لزد أول انتصار في ظهوره الأول كمدرب في الدوري المصري متفوقا على محمد مكي مدرب ذئاب الجبل.

وسبق أن التقى الفريقان 4 مرات من قبل في الدوري حقق المقاولون العرب الفوز في 3 وتعادلا في مباراة.

الفوز رفع رصيد زد لـ 3 نقاط جعلته في الصدارة رفقة الزمالك والمصري، فيما يظل المقاولون العرب بدون نقاط.