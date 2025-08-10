العجوز: طرد عمار غير مستحق ضد بتروجت.. ولا أعلم سبب استدعاء الـ VAR للحكم

الأحد، 10 أغسطس 2025 - 00:58

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

يرى أحمد العجوز رئيس جهاز الكرة في الإسماعيلي أن طرد محمد عمار قائد الفريق ضد بتروجت غير مستحق.

وتعادل الإسماعيلي على ميدانه مع بتروجت بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وصرّح رئيس جهاز الكرة في الإسماعيلي عبر المركز الإعلامي للنادي: "التعادل أمام بتروجت مجرد بداية ونعد الجماهير ببذل قصارى جهدنا لتحقيق طموحاتهم خلال المرحلة المقبلة".

أخبار متعلقة:
الرابع في الجولة.. الإسماعيلي يفتتح الدوري بتعادل مع بتروجت الإسماعيلي يعلن الحكم لصالحه من فيفا في 3 قضايا للاعبيه السابقين رئيس الإسماعيلي: قيد الصيف تأديبي.. وهكذا سننهي الأزمة قبل يناير مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: إيقاف قيد الزمالك والإسماعيلي وفاركو بسبب مديونيات

وأضاف "نثق في أسرة التحكيم المصرية لكن نتمنى تطبيق العدالة على الجميع خلال المرحلة المقبلة".

وأوضح "طرد محمد عمار غير مستحق ولا أعلم سبب استدعاء تقنية الفيديو لحكم المباراة في لعبة مثل هذه".

وتعرض قائد الدراويش للطرد في الدقيقة 76 من عمر اللقاء بعد تدخل قوي على قدم لاعب بتروجت.

وأتم "أغلقنا صفحة بتروجت وسنبدأ العمل على مباراة بيراميدز بداية من الآن".

ويلتقي الإسماعيلي مع بيراميدز يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية في التاسعة مساءً على ملعب الدفاع الجوي.

وكان بيراميدز قد تعادل سلبيا مع وادي دجلة في افتتاح المسابقة يوم الجمعة.

الإسماعيلي الدوري المصري بتروجت أحمد العجوز
نرشح لكم
مكي: أهدرنا فرصا عديدة أمام زد وسنجهز أنفسنا للمباريات المقبلة مؤتمر ريبيرو: التعادل أفضل من الخسارة رغم أنه ليس طموحنا.. وهذه رسالتي للإعلام الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد فاركو والقناة الناقلة الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون والقناة الناقلة الرابع في الجولة.. الإسماعيلي يفتتح الدوري بتعادل مع بتروجت عرضيات زيزو وحدها لا تكفي.. الأهلي يقص شريط الدوري بتعادل مثير مع مودرن الأول.. ياسين مرعي يفتتح أهدافه مع الأهلي رجال وسيدات.. أتلتيكو مدريد ينتصر على نيوكاسل بثنائية
أخر الأخبار
حكيمي: أستحق حصد الكرة الذهبية.. وتحقيق الإحصائيات كمدافع أصعب كثيرا ساعة | الكرة الأوروبية
مكي: أهدرنا فرصا عديدة أمام زد وسنجهز أنفسنا للمباريات المقبلة ساعة | الدوري المصري
العجوز: طرد عمار غير مستحق ضد بتروجت.. ولا أعلم سبب استدعاء الـ VAR للحكم ساعة | الدوري المصري
نقرير يكشف طلبات باريس سان جيرمان المالية لمغادرة كولو مواني إلى يوفنتوس 2 ساعة | ميركاتو
أهلي جدة يضم إنزو ميلو من شتوتجارت 2 ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر ريبيرو: التعادل أفضل من الخسارة رغم أنه ليس طموحنا.. وهذه رسالتي للإعلام 2 ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد فاركو والقناة الناقلة 2 ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون والقناة الناقلة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 4 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج
/articles/510902/العجوز-طرد-عمار-غير-مستحق-ضد-بتروجت-ولا-أعلم-سبب-استدعاء-الـ-var-للحكم