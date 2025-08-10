العجوز: طرد عمار غير مستحق ضد بتروجت.. ولا أعلم سبب استدعاء الـ VAR للحكم

يرى أحمد العجوز رئيس جهاز الكرة في الإسماعيلي أن طرد محمد عمار قائد الفريق ضد بتروجت غير مستحق.

وتعادل الإسماعيلي على ميدانه مع بتروجت بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وصرّح رئيس جهاز الكرة في الإسماعيلي عبر المركز الإعلامي للنادي: "التعادل أمام بتروجت مجرد بداية ونعد الجماهير ببذل قصارى جهدنا لتحقيق طموحاتهم خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف "نثق في أسرة التحكيم المصرية لكن نتمنى تطبيق العدالة على الجميع خلال المرحلة المقبلة".

وأوضح "طرد محمد عمار غير مستحق ولا أعلم سبب استدعاء تقنية الفيديو لحكم المباراة في لعبة مثل هذه".

وتعرض قائد الدراويش للطرد في الدقيقة 76 من عمر اللقاء بعد تدخل قوي على قدم لاعب بتروجت.

وأتم "أغلقنا صفحة بتروجت وسنبدأ العمل على مباراة بيراميدز بداية من الآن".

ويلتقي الإسماعيلي مع بيراميدز يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية في التاسعة مساءً على ملعب الدفاع الجوي.

وكان بيراميدز قد تعادل سلبيا مع وادي دجلة في افتتاح المسابقة يوم الجمعة.