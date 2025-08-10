تقرير يكشف طلبات باريس سان جيرمان المالية لمغادرة كولو مواني إلى يوفنتوس

الأحد، 10 أغسطس 2025 - 00:24

كتب : FilGoal

راندال كولو مواني - باريس سان جيرمان

كشف تقرير عن طلبات باريس سان جيرمان المالية لرحيل راندال كولو مواني إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقضى كولو مواني النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى يوفنتوس.

وبحسب صحيفة كورييري ديلو سبورت فإن نادي العاصمة الفرنسية منفتح على إعارة اللاعب الفرنسي إلى يوفنتوس لكن بإدراج بند إلزامية الشراء مقابل 40 مليون يورو.

أخبار متعلقة:
الأفضل في فرنسا.. باريس سان جيرمان يعلن ضم شوفالييه تقرير: زابارني على أعتاب باريس سان جيرمان البرتغالي بينيرو حكما للسوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وتوتنام فوت ميركاتو: باريس سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع ليل لضم شوفالييه

وأفادت الصحيفة أن يوفنتوس يرغب أولا في بيع دوشان فلاهوفيتش ليرفع عن عاتقه راتبه البالغ 12 مليون يورو.

وخاض الدولي الفرنسي بقميص يوفنتوس 22 مباراة منذ انضمامه في يناير الماضي معارا وسجل 10 أهداف وصنع 3.

صاحب الـ 26 عاما انضم لباريس سان جيرمان من فرانكفورت في 2023 بمقابل 95 مليون يورو.

وفي 54 مباراة بقميص العملاق الباريسي سجل 11 هدفا وصنع 7 وفشل في فرض نفسه على التشكيل الأساسي لكتيبة لويس إنريكي.

معضلة فلاهوفيتش

يرفض فلاهوفيتش تجديد عقده مع يوفنتوس الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت في وقت سابق إلى أن فلاهوفيتش مستعد للمخاطرة بالجلوس على مقاعد البدلاء، من أجل أن يتقاضى الراتب السنوي ومن ثم الرحيل بعد ذلك عن يوفنتوس من دون مقابل بعد انتهاء عقده.

فلاهوفيتش يلعب في صفوف يوفنتوس منذ صيف 2022 قادما من فيورنتينا مقابل 80 مليون يورو.

ولعب المهاجم الصربي 145 مباراة مع يوفنتوس وسجل 58 هدفا.

يوفنتوس باريس سان جيرمان ميركاتو فلاهوفيتش راندال كولو مواني
نرشح لكم
الصفقات لم تتوقف.. ليفربول يضم جيوفاني ليوني فوتبول إيطاليا: يوفنتوس يقترب من الاتفاق مع سان جيرمان على ضم كولو مواني الصفقة الثامنة.. ليدز يونايتد يتعاقد مع دومينيك كالفيرت لوين "خبرة بريميرليج في فريقنا".. نيوم يعلن ضم دوكوري القناة يضم إبراهيم حسن الرياضية: اتحاد جدة يستعد لضم البليهي من الهلال رومانو: بايرن في مفاوضات لضم نكونكو.. وتشافي سيمونز يترقب هدف الزمالك السابق.. إيجاريا إلى ريال أوفييدو الإسباني في صفقة انتقال حر
أخر الأخبار
إثارة الـ 4 أهداف.. كهرباء الإسماعيلية يخطف أول نقطة في تاريخه بالدوري أمام بتروجت 30 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل فاركو - البحراوي التعديل الوحيد أمام الأهلي 35 دقيقة | الدوري المصري
الصفقات لم تتوقف.. ليفربول يضم جيوفاني ليوني ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الأهلي - بنشرقي أساسي ضمن 4 تعديلات أمام فاركو ساعة | الدوري المصري
فوتبول إيطاليا: يوفنتوس يقترب من الاتفاق مع سان جيرمان على ضم كولو مواني ساعة | ميركاتو
محمد السيد شيكا يسجل أول أهداف كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
مدرب أتالانتا: لوكمان كان منصفا معي وشرح أفكاره قبل أزمة رفض انتقاله لـ إنتر ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد – إلى مباراة المركز الخامس.. مصر تكتسح النرويج في بطولة العالم للناشئين ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 3 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير 4 مؤتمر فيريرا: غضب بانزا ليس بالموقف الضخم.. وتخوفنا من احتمالية طرد نبيل عماد
/articles/510901/تقرير-يكشف-طلبات-باريس-سان-جيرمان-المالية-لمغادرة-كولو-مواني-إلى-يوفنتوس