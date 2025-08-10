أهلي جدة يضم إنزو ميلو من شتوتجارت

الأحد، 10 أغسطس 2025 - 00:17

كتب : FilGoal

إنزو ميلوت - أهلي جدة

أعلن نادي أهلي جدة السعودي تعاقده مع الفرنسي إنزو ميلو من شتوتجارت الألماني.

ووقع الفرنسي صاحب الـ 23 عاما على عقد انتقاله حتى 2028.

وحقق ميلوت الموسم الماضي لقب كأس ألمانيا مع شتوتجارت كما حصد فضية أولمبياد باريس 2024.

وبدأ ميلو مع موناكو الفرنسي وخاض أول مباراة مع الفريق الأول في 2020 وانتقل لشتوتجارت بعد عام.

وخلال الموسم الماضي سجل لاعب الوسط 8 أهداف وصنع 8 في جميع المسابقات.

وقال ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي عبر موقع النادي: "تعاقدنا مع إنزو جاء بعد دراسة ومتابعة دقيقة، فهو لاعب يجمع بين الجودة الفنية والانضباط التكتيكي".

وأضاف "وهو قادم من الدوري الألماني المعروف بقوته البدنية وإيقاعه العالي، مما يمنحه جاهزية مثالية لخططنا في الموسم القادم، ونحن نتطلع للاستفادة من إمكانياته ليكون إضافة حقيقية مع زملائه اللاعبين".

وسينضم الفرنسي إلى تدريبات الأهلي خلال اليومين المقبلين استعدادا للمشاركة في كاس السوبر السعودية.

وسيواجه أهلي جدة نظيره القادسية في كأس السوبر السعودي المقرر إقامته في هونج كونج يوم الأربعاء المقبل في نصف النهائي.

