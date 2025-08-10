مؤتمر ريبيرو: التعادل أفضل من الخسارة رغم أنه ليس طموحنا.. وهذه رسالتي للإعلام

يرى خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي أن تعادل فريقه أمام مودرن سبورت في بداية الدوري أمر طبيعي لصعوبة المباريات في هذه المرحلة.

وتعادل الأهلي أمام مضيفه مودرن سبورت بهدفين لكل فريق في الجولة الأولى للدوري المصري، وفي المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة.

وقال ريبيرو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "توقعنا أن يقابلنا الخصم بهذا الشكل وأن يغلق المساحات على الأهلي في وسط الملعب، استطعنا خلق بعض الفرص في الشوط الأول ولكن لم نكن جيدين".

وأضاف "استحوذنا على الكرة في معظم فترات الشوط الأول وفي الشوط الثاني كنا أفضل كثيرا وكان لدينا القدرة على الوصول لمناطق الخطورة للخصم بشكل فعال على المرمى لكن لم نترجم الفرص إلى أهداف".

وأكمل "كان هناك بعض الاستعجال من اللاعبين في إنهاء الهجمات لأننا في بداية موسم والجميع يريد أن يفوز".

وواصل "حاولنا التركيز في الشوط الثاني وأن نصل لمرمى الخصم ولكن تلقينا الهدف الثاني، وحاولنا التعادل وفعلنا ذلك بعدها خلقنا الفرص أمام مرمى المنافس، وهذا أمر طبيعي في بداية الموسم لأن المباريات لا تكون سهلة".

وأردف "في كل الأحوال كان من الممكن أن نخسر ولكن وصلنا لنتيجة أفضل وهي التعادل رغم أن هذه النتيجة لا يحبها الأهلي وليست طموح الجماهير".

وأشار "لا أريد أن تعتاد وسائل الإعلام في مصر أن يقول الصحفي رأيه وأنا أعلق عليه، أنا لن أعلق على أي آراء، لكم كامل الحرية في قول رأيكم في المباريات سواء كان شخصي أو رأي وسيلة الإعلام التي تنقل الحدث".

وأكد "أحتاج لمشاهدة الأهداف مرة أخرى حتى أستطيع أن أعرف أسبابها، الهدف الأول تلقيناه من رمية تماس وهذا ليس خطأ الدفاع بس خطأ المهاجمين الذين لم يعودوا للتغطية".

وأتم تصريحاته "الهدف الثاني من كرة ثابتة كام سببها الأساسي أنه لم يكن هناك رقابة بشكل جيد داخل منطقة الجزاء، بخلاف ذلك لم يكن هناك أي فرصة أخرى للخصم".