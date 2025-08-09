الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد فاركو والقناة الناقلة
السبت، 09 أغسطس 2025 - 23:43
كتب : FilGoal
يواصل الأهلي مشوار دفاعه عن لقب الدوري بعد تعادله في الجولة الأولى مع مودرن سبورت.
وتعادل الأهلي مع مودرن بهدفين لمثلهما.
سجل أحمد رضا وياسين مرعي هدفي الأهلي بصناعة احمد سيد زيزو.
بينما سجل حسام حسن وعلي الفيل هدفي مودرن سبورت.
ويلعب الأهلي ضد فاركو في الجولة الثانية من الدوري.
موعد المباراة والقناة الناقلة
تقام المباراة يوم الجمعة 15 أغسطس 2025.
وتلعب على استاد القاهرة.
وتنطلق المباراة في التاسعة مساء.
وتذاع عبر قناة أون سبورت.
