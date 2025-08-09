الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد فاركو والقناة الناقلة

يواصل الأهلي مشوار دفاعه عن لقب الدوري بعد تعادله في الجولة الأولى مع مودرن سبورت.

وتعادل الأهلي مع مودرن بهدفين لمثلهما.

سجل أحمد رضا وياسين مرعي هدفي الأهلي بصناعة احمد سيد زيزو.

بينما سجل حسام حسن وعلي الفيل هدفي مودرن سبورت.

ويلعب الأهلي ضد فاركو في الجولة الثانية من الدوري.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة 15 أغسطس 2025.

وتلعب على استاد القاهرة.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.