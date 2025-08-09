الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد فاركو والقناة الناقلة

السبت، 09 أغسطس 2025 - 23:43

كتب : FilGoal

الأهلي - مودرن

يواصل الأهلي مشوار دفاعه عن لقب الدوري بعد تعادله في الجولة الأولى مع مودرن سبورت.

وتعادل الأهلي مع مودرن بهدفين لمثلهما.

سجل أحمد رضا وياسين مرعي هدفي الأهلي بصناعة احمد سيد زيزو.

بينما سجل حسام حسن وعلي الفيل هدفي مودرن سبورت.

ويلعب الأهلي ضد فاركو في الجولة الثانية من الدوري.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة 15 أغسطس 2025.

وتلعب على استاد القاهرة.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.

الأهلي فاركو الدوري المصري
نرشح لكم
مكي: أهدرنا فرصا عديدة أمام زد وسنجهز أنفسنا للمباريات المقبلة العجوز: طرد عمار غير مستحق ضد بتروجت.. ولا أعلم سبب استدعاء الـ VAR للحكم مؤتمر ريبيرو: التعادل أفضل من الخسارة رغم أنه ليس طموحنا.. وهذه رسالتي للإعلام الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون والقناة الناقلة الرابع في الجولة.. الإسماعيلي يفتتح الدوري بتعادل مع بتروجت عرضيات زيزو وحدها لا تكفي.. الأهلي يقص شريط الدوري بتعادل مثير مع مودرن الأول.. ياسين مرعي يفتتح أهدافه مع الأهلي رجال وسيدات.. أتلتيكو مدريد ينتصر على نيوكاسل بثنائية
أخر الأخبار
حكيمي: أستحق حصد الكرة الذهبية.. وتحقيق الإحصائيات كمدافع أصعب كثيرا ساعة | الكرة الأوروبية
مكي: أهدرنا فرصا عديدة أمام زد وسنجهز أنفسنا للمباريات المقبلة ساعة | الدوري المصري
العجوز: طرد عمار غير مستحق ضد بتروجت.. ولا أعلم سبب استدعاء الـ VAR للحكم ساعة | الدوري المصري
نقرير يكشف طلبات باريس سان جيرمان المالية لمغادرة كولو مواني إلى يوفنتوس ساعة | ميركاتو
أهلي جدة يضم إنزو ميلو من شتوتجارت 2 ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر ريبيرو: التعادل أفضل من الخسارة رغم أنه ليس طموحنا.. وهذه رسالتي للإعلام 2 ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد فاركو والقناة الناقلة 2 ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون والقناة الناقلة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 4 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج
/articles/510898/الدوري-المصري-موعد-مباراة-الأهلي-ضد-فاركو-والقناة-الناقلة