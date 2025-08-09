الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون والقناة الناقلة

تمكن الزمالك من افتتاح بطولة الدوري المصري بالفوز على منافسه سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد.

وتمكن البلجيكي يانيك فيريرا من الفوز في الظهور الأول له كمدير فني للقلعة البيضاء.

وشارك الأنجولي شيكو بانزا الوافد الجديد للأبيض بشكل أساسي.

بينما دخل الثنائي آدم كايد وعبد الحميد معالي أثناء سير المباراة ليكون شارك في المباراة 3 من الصفقات الجديدة للزمالك.

وقتل الزمالك المباراة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني بعد تسديدة من شحاتة من منتصف الملعب.

وبهذا الفوز حصل الزمالك على نقاط المباراة كاملة بينما لم يحصل سيراميكا كليوباترا على أي نقطة.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون

يواجه الزمالك خصمه المقاولون يوم السبت المقبل 16 أغسطس.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون سبورت في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويستضيف استاد القاهرة اللقاء.