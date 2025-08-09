الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون والقناة الناقلة

السبت، 09 أغسطس 2025 - 23:36

كتب : FilGoal

ناصر ماهر - الزمالك - سيراميكا كليوباترا

تمكن الزمالك من افتتاح بطولة الدوري المصري بالفوز على منافسه سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد.

وتمكن البلجيكي يانيك فيريرا من الفوز في الظهور الأول له كمدير فني للقلعة البيضاء.

وشارك الأنجولي شيكو بانزا الوافد الجديد للأبيض بشكل أساسي.

أخبار متعلقة:
توضيح من الزمالك بشأن مهام شعيب ومتولي في الإدارة القانونية مران الزمالك – تدريبات استشفائية للأساسيين.. وجوانب خططية للبدلاء والستبعدين الزمالة السوداني.. من عشق الزمالك إلى حلم المواجهة التاريخية قرعة الكونفدرالية - الزمالك ينتظر الفائز من ديكاداها الصومالي والزمالة السوداني

بينما دخل الثنائي آدم كايد وعبد الحميد معالي أثناء سير المباراة ليكون شارك في المباراة 3 من الصفقات الجديدة للزمالك.

وقتل الزمالك المباراة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني بعد تسديدة من شحاتة من منتصف الملعب.

وبهذا الفوز حصل الزمالك على نقاط المباراة كاملة بينما لم يحصل سيراميكا كليوباترا على أي نقطة.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون

يواجه الزمالك خصمه المقاولون يوم السبت المقبل 16 أغسطس.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون سبورت في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويستضيف استاد القاهرة اللقاء.

الزمالك المقاولون الدوري المصري سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
مكي: أهدرنا فرصا عديدة أمام زد وسنجهز أنفسنا للمباريات المقبلة العجوز: طرد عمار غير مستحق ضد بتروجت.. ولا أعلم سبب استدعاء الـ VAR للحكم مؤتمر ريبيرو: التعادل أفضل من الخسارة رغم أنه ليس طموحنا.. وهذه رسالتي للإعلام الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد فاركو والقناة الناقلة الرابع في الجولة.. الإسماعيلي يفتتح الدوري بتعادل مع بتروجت عرضيات زيزو وحدها لا تكفي.. الأهلي يقص شريط الدوري بتعادل مثير مع مودرن الأول.. ياسين مرعي يفتتح أهدافه مع الأهلي رجال وسيدات.. أتلتيكو مدريد ينتصر على نيوكاسل بثنائية
أخر الأخبار
حكيمي: أستحق حصد الكرة الذهبية.. وتحقيق الإحصائيات كمدافع أصعب كثيرا ساعة | الكرة الأوروبية
مكي: أهدرنا فرصا عديدة أمام زد وسنجهز أنفسنا للمباريات المقبلة ساعة | الدوري المصري
العجوز: طرد عمار غير مستحق ضد بتروجت.. ولا أعلم سبب استدعاء الـ VAR للحكم ساعة | الدوري المصري
نقرير يكشف طلبات باريس سان جيرمان المالية لمغادرة كولو مواني إلى يوفنتوس ساعة | ميركاتو
أهلي جدة يضم إنزو ميلو من شتوتجارت 2 ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر ريبيرو: التعادل أفضل من الخسارة رغم أنه ليس طموحنا.. وهذه رسالتي للإعلام 2 ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد فاركو والقناة الناقلة 2 ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون والقناة الناقلة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 4 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج
/articles/510897/الدوري-المصري-موعد-مباراة-الزمالك-ضد-المقاولون-والقناة-الناقلة