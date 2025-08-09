الرابع في الجولة.. الإسماعيلي يفتتح الدوري بتعادل مع بتروجت

السبت، 09 أغسطس 2025 - 23:22

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

تعادل الإسماعيلي مع منافسه بتروجت بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من الدوري المصري.

ولعب الإسماعيلي بـ 10 لاعبين بعد طرد لاعبه محمد عمار.

وتعتبر هذه المباراة هي الرابعة من أصل 7 التي تنتهي بالتعادل في الجولة حتى الآن.

أخبار متعلقة:
الإسماعيلي يعلن الحكم لصالحه من فيفا في 3 قضايا للاعبيه السابقين رئيس الإسماعيلي: قيد الصيف تأديبي.. وهكذا سننهي الأزمة قبل يناير مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: إيقاف قيد الزمالك والإسماعيلي وفاركو بسبب مديونيات ثروت سويلم: لن نلغي الهبوط لو تكرر نفس الموقف مع الإسماعيلي

وحصل عمار على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 76 وطرده.

وللمرة الثالثة في تاريخ مواجهات الدراويش ضد بتروجت أن يلتقيا في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وكانت المرة الأولى في موسم 2010-11 وفاز الإسماعيلي بهدف دون رد.

وفي المرة الثانية موسم 2011-12 وانتصر الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتعود المرة الأخيرة التي يتعادل الفريقان بدون أهداف في موسم 2018-19.

ورفع فريق الإسماعيلي قبل بداية المباراة قميص محمد أبو النجا "بونجا" حارس وادي دجلة السابق الذي توفي منذ فترة بعد صراع مع المرض.

وحصل كل فريق على نقطة بعد نتيجة التعادل.

استحواذ سلبي

استحوذ بتروجت في الشوط الأول على الكرة بشكل كبير لكن دون إحداث خطورة على الإسماعيلي المتراجع.

وتعتبر أخطر فرص اللقاء في الدقيقة 21 بعد تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة عن طريق مصطفى الجمل وارتطمت في العارضة.

وأصبحت المباراة أكثر توازنا في الشوط الثاني.

وعاد الحكم إلى الفيديو لوجود شك في طرد محمد عمار لاعب الإسماعيلي ثم قرر الحكم إشهار البطاقة الصفراء الثانية والطرد لعمار.

وتمكن الإسماعيلي من الخروج متعادلا بعد أن بات بـ 10 لاعبين.

الإسماعيلي الدوري المصري بتروجت
نرشح لكم
مكي: أهدرنا فرصا عديدة أمام زد وسنجهز أنفسنا للمباريات المقبلة العجوز: طرد عمار غير مستحق ضد بتروجت.. ولا أعلم سبب استدعاء الـ VAR للحكم مؤتمر ريبيرو: التعادل أفضل من الخسارة رغم أنه ليس طموحنا.. وهذه رسالتي للإعلام الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد فاركو والقناة الناقلة الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون والقناة الناقلة عرضيات زيزو وحدها لا تكفي.. الأهلي يقص شريط الدوري بتعادل مثير مع مودرن الأول.. ياسين مرعي يفتتح أهدافه مع الأهلي رجال وسيدات.. أتلتيكو مدريد ينتصر على نيوكاسل بثنائية
أخر الأخبار
حكيمي: أستحق حصد الكرة الذهبية.. وتحقيق الإحصائيات كمدافع أصعب كثيرا ساعة | الكرة الأوروبية
مكي: أهدرنا فرصا عديدة أمام زد وسنجهز أنفسنا للمباريات المقبلة ساعة | الدوري المصري
العجوز: طرد عمار غير مستحق ضد بتروجت.. ولا أعلم سبب استدعاء الـ VAR للحكم ساعة | الدوري المصري
نقرير يكشف طلبات باريس سان جيرمان المالية لمغادرة كولو مواني إلى يوفنتوس ساعة | ميركاتو
أهلي جدة يضم إنزو ميلو من شتوتجارت 2 ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر ريبيرو: التعادل أفضل من الخسارة رغم أنه ليس طموحنا.. وهذه رسالتي للإعلام 2 ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد فاركو والقناة الناقلة 2 ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون والقناة الناقلة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 4 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج
/articles/510896/الرابع-في-الجولة-الإسماعيلي-يفتتح-الدوري-بتعادل-مع-بتروجت