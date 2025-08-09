الرابع في الجولة.. الإسماعيلي يفتتح الدوري بتعادل مع بتروجت

تعادل الإسماعيلي مع منافسه بتروجت بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من الدوري المصري.

ولعب الإسماعيلي بـ 10 لاعبين بعد طرد لاعبه محمد عمار.

وتعتبر هذه المباراة هي الرابعة من أصل 7 التي تنتهي بالتعادل في الجولة حتى الآن.

وحصل عمار على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 76 وطرده.

وللمرة الثالثة في تاريخ مواجهات الدراويش ضد بتروجت أن يلتقيا في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وكانت المرة الأولى في موسم 2010-11 وفاز الإسماعيلي بهدف دون رد.

وفي المرة الثانية موسم 2011-12 وانتصر الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتعود المرة الأخيرة التي يتعادل الفريقان بدون أهداف في موسم 2018-19.

ورفع فريق الإسماعيلي قبل بداية المباراة قميص محمد أبو النجا "بونجا" حارس وادي دجلة السابق الذي توفي منذ فترة بعد صراع مع المرض.

وحصل كل فريق على نقطة بعد نتيجة التعادل.

استحواذ سلبي

استحوذ بتروجت في الشوط الأول على الكرة بشكل كبير لكن دون إحداث خطورة على الإسماعيلي المتراجع.

وتعتبر أخطر فرص اللقاء في الدقيقة 21 بعد تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة عن طريق مصطفى الجمل وارتطمت في العارضة.

وأصبحت المباراة أكثر توازنا في الشوط الثاني.

وعاد الحكم إلى الفيديو لوجود شك في طرد محمد عمار لاعب الإسماعيلي ثم قرر الحكم إشهار البطاقة الصفراء الثانية والطرد لعمار.

وتمكن الإسماعيلي من الخروج متعادلا بعد أن بات بـ 10 لاعبين.