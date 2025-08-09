عرضيات زيزو وحدها لا تكفي.. الأهلي يقص شريط الدوري بتعادل مثير مع مودرن

تعادل الأهلي أمام مضيفه مودرن سبورت بهدفين لكل فريق في الجولة الأولى للدوري المصري، وفي المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة.

واستهل الأهلي رحلة الدفاع عن لقب الدوري بتعادل مع مودرن سبورت في مباراة مثيرة شهدت تألق لاعبه أحمد سيد "زيزو".

وصنع زيزو ثنائية الأهلي في المباراة والتي سجلها كل من أحمد رضا وياسين مرعي.

بينما سجل ثنائية مودرن سبورت كل من حسام حسن وعلي الفيل.

وصف المباراة

سيطر الأهلي على اللعب منذ بداية الشوط الأول مع محاولات للتسجيل ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى محمد أبو جبل.

وتلقى مودرن سبورت ضربة قوية بعد إصابة مهاجمه فيجيري الذي غادر الملعب وشارك بدلا منه حسام حسن.

وسدد تريزيجيه كرة قوية مرت جوار قائم محمد أبو جبل حارس مرمى مودرن سبورت في أخطر فرصة للأهلي في الشوط الأول.

مع بداية الشوط الثاني دفع خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي بكل من كريم فؤاد وطاهر محمد بدلا من محمد شكري وأفشة.

ولم ينتظر الأهلي سوى 5 دقائق ليسجل هدف التقدم في الدقيقة 50 بضربة رأسية من أحمد رضا بعد ركنية نفذها زيزو.

video:1

أول أهداف الأهلي في دوري NILE هذا الموسم🦅.. عرضية بالمقاس من زيزو.. ورأسية مميزة من أحمد رضا⚽️ pic.twitter.com/IXRO1ik4UI — ON Sport (@ONTimeSports) August 9, 2025

بعدها سدد زيزو كرة قوية لكن الحارس محمد أبو جبل تصدى لها.

وأرسل محمد علي بن رمضان عرضية قابلها محمد شريف بضربة رأسية لكن الكرة مرت جوار المرمى.

ونجح مودرن سبورت في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 58 بتسديدة يسارية قوية من حسام حسن، لكن الحكم لم يحتسب الهدف بسبب التسلل.

video:2

حسام حسن يتعادل لـ مودرن سبورت في شباك الأهلي⚽️.. الحكم يلغي الهدف في البداية قبل أن يعود ويحتسبه ✔️ pic.twitter.com/2VNyO6EyH6 — ON Sport (@ONTimeSports) August 9, 2025

وتوقف اللعب لمراجعة اللعبة في الفيديو ليعود الحكم ويحتسب هدف التعادل.

وأجرى ريبيرو تبديل مزدوج للأهلي في الدقيقة 70 بنزول أشرف بنشرقي وأحمد نبيل "كوكا" بدلا من أحمد رضا.

لكن مودرن فاجأ الأهلي بهدف ثاني في الدقيقة 74 بضربة رأسية من علي الفيل بعد ركلة ركنية.

video:3

برأسية في منتهى الروعة👌🏼.. علي الفيل يتقدم لـ مودرن سبورت في شباك الأهلي ⚽️ pic.twitter.com/mNA312ielC — ON Sport (@ONTimeSports) August 9, 2025

بعدها أجرى ريبيرو التبديل الخامس للأهلي بنزول نيتس جراديشار بدلا من محمد شريف في الدقيقة 77.

واستمرت المباراة في الاشتعال وسجل الأهلي هدف التعادل في الدقيقة 79 بضربة رأسية من ياسين مرعي بعد مخالفة نفذها زيزو الذي صنع هدفه الثاني في المباراة.

video:4

عرضيات زيزو تأتي بالمفيد👌🏼.. الأهلي يتعادل مع مودرن سبورت برأسية ياسين مرعي⚽️ pic.twitter.com/x8EaRbzHnc — ON Sport (@ONTimeSports) August 9, 2025

وكاد الأهلي أن يسجل الهدف الثالث بضربة رأسية من محمد علي بن رمضان بعد عرضية من زيزو، لكن الكرة اصطدمت في العارضة.

واستمرت محاولات الأهلي لإحراز هدف الفوز في الدقائق المتبقية ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بالتعادل.