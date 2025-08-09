عرضيات زيزو وحدها لا تكفي.. الأهلي يقص شريط الدوري بتعادل مثير مع مودرن

السبت، 09 أغسطس 2025 - 23:15

كتب : عمرو عبد المنعم

الأهلي - مودرن

تعادل الأهلي أمام مضيفه مودرن سبورت بهدفين لكل فريق في الجولة الأولى للدوري المصري، وفي المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة.

واستهل الأهلي رحلة الدفاع عن لقب الدوري بتعادل مع مودرن سبورت في مباراة مثيرة شهدت تألق لاعبه أحمد سيد "زيزو".

وصنع زيزو ثنائية الأهلي في المباراة والتي سجلها كل من أحمد رضا وياسين مرعي.

بينما سجل ثنائية مودرن سبورت كل من حسام حسن وعلي الفيل.

وصف المباراة

Image

سيطر الأهلي على اللعب منذ بداية الشوط الأول مع محاولات للتسجيل ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى محمد أبو جبل.

وتلقى مودرن سبورت ضربة قوية بعد إصابة مهاجمه فيجيري الذي غادر الملعب وشارك بدلا منه حسام حسن.

وسدد تريزيجيه كرة قوية مرت جوار قائم محمد أبو جبل حارس مرمى مودرن سبورت في أخطر فرصة للأهلي في الشوط الأول.

مع بداية الشوط الثاني دفع خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي بكل من كريم فؤاد وطاهر محمد بدلا من محمد شكري وأفشة.

ولم ينتظر الأهلي سوى 5 دقائق ليسجل هدف التقدم في الدقيقة 50 بضربة رأسية من أحمد رضا بعد ركنية نفذها زيزو.

بعدها سدد زيزو كرة قوية لكن الحارس محمد أبو جبل تصدى لها.

وأرسل محمد علي بن رمضان عرضية قابلها محمد شريف بضربة رأسية لكن الكرة مرت جوار المرمى.

ونجح مودرن سبورت في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 58 بتسديدة يسارية قوية من حسام حسن، لكن الحكم لم يحتسب الهدف بسبب التسلل.

وتوقف اللعب لمراجعة اللعبة في الفيديو ليعود الحكم ويحتسب هدف التعادل.

وأجرى ريبيرو تبديل مزدوج للأهلي في الدقيقة 70 بنزول أشرف بنشرقي وأحمد نبيل "كوكا" بدلا من أحمد رضا.

لكن مودرن فاجأ الأهلي بهدف ثاني في الدقيقة 74 بضربة رأسية من علي الفيل بعد ركلة ركنية.

بعدها أجرى ريبيرو التبديل الخامس للأهلي بنزول نيتس جراديشار بدلا من محمد شريف في الدقيقة 77.

واستمرت المباراة في الاشتعال وسجل الأهلي هدف التعادل في الدقيقة 79 بضربة رأسية من ياسين مرعي بعد مخالفة نفذها زيزو الذي صنع هدفه الثاني في المباراة.

وكاد الأهلي أن يسجل الهدف الثالث بضربة رأسية من محمد علي بن رمضان بعد عرضية من زيزو، لكن الكرة اصطدمت في العارضة.

واستمرت محاولات الأهلي لإحراز هدف الفوز في الدقائق المتبقية ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بالتعادل.

الأهلي مودرن سبورت أحمد سيد زيزو الدوري المصري
نرشح لكم
مكي: أهدرنا فرصا عديدة أمام زد وسنجهز أنفسنا للمباريات المقبلة العجوز: طرد عمار غير مستحق ضد بتروجت.. ولا أعلم سبب استدعاء الـ VAR للحكم مؤتمر ريبيرو: التعادل أفضل من الخسارة رغم أنه ليس طموحنا.. وهذه رسالتي للإعلام الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد فاركو والقناة الناقلة الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون والقناة الناقلة الرابع في الجولة.. الإسماعيلي يفتتح الدوري بتعادل مع بتروجت الأول.. ياسين مرعي يفتتح أهدافه مع الأهلي رجال وسيدات.. أتلتيكو مدريد ينتصر على نيوكاسل بثنائية
أخر الأخبار
حكيمي: أستحق حصد الكرة الذهبية.. وتحقيق الإحصائيات كمدافع أصعب كثيرا ساعة | الكرة الأوروبية
مكي: أهدرنا فرصا عديدة أمام زد وسنجهز أنفسنا للمباريات المقبلة ساعة | الدوري المصري
العجوز: طرد عمار غير مستحق ضد بتروجت.. ولا أعلم سبب استدعاء الـ VAR للحكم ساعة | الدوري المصري
نقرير يكشف طلبات باريس سان جيرمان المالية لمغادرة كولو مواني إلى يوفنتوس ساعة | ميركاتو
أهلي جدة يضم إنزو ميلو من شتوتجارت 2 ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر ريبيرو: التعادل أفضل من الخسارة رغم أنه ليس طموحنا.. وهذه رسالتي للإعلام 2 ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد فاركو والقناة الناقلة 2 ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون والقناة الناقلة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 4 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج
/articles/510895/عرضيات-زيزو-وحدها-لا-تكفي-الأهلي-يقص-شريط-الدوري-بتعادل-مثير-مع-مودرن