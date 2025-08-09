النمر لونه أزرق.. الهلال يضم نونيز من ليفربول
السبت، 09 أغسطس 2025 - 22:58
كتب : FilGoal
أعلن نادي الهلال السعودي ضم الأوروجوياني داروين نونيز قادما من ليفربول الإنجليزي.
داروين نونيز
النادي : ليفربول
وذكرت التقارير أن نونيز سينضم إلى الهلال مقابل 53 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت إضافية لليفربول.
ويمتد تعاقد نونيز مع الهلال السعودي لمدة 3 سنوات، بحسب التقارير.
وأوضح التقرير أن نونيز سيحصل على راتب سنوي صافي يبلغ حوالي 15 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت.
وكشف النادي في فيديو تقديم المهاجم الأوروجوياني: "النمر لونه أزرق".
🎥 نمر أزرق في عرين #الهلال 🐅💙#نونيز_هلالي pic.twitter.com/BOA38dZoyT— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 9, 2025
ولم يلعب نونيز أساسيا تحت قيادة الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول، إذ بدأ 8 مباريات فقط بشكل أساسي في الدوري الإنجليزي، وسجل 7 أهداف.
ومنذ وصول نونيز إلى أنفيلد سجل 40 هدفا وقدم 26 تمريرة حاسمة في 143 مباراة.
وتعاقد ليفربول مع نونيز قادما من بنفيكا مقابل 85 مليون جنيه أسترليني في صيف 2022.