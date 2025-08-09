النمر لونه أزرق.. الهلال يضم نونيز من ليفربول

السبت، 09 أغسطس 2025 - 22:58

داروين نونيز - الهلال

أعلن نادي الهلال السعودي ضم الأوروجوياني داروين نونيز قادما من ليفربول الإنجليزي.

وذكرت التقارير أن نونيز سينضم إلى الهلال مقابل 53 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت إضافية لليفربول.

ويمتد تعاقد نونيز مع الهلال السعودي لمدة 3 سنوات، بحسب التقارير.

وأوضح التقرير أن نونيز سيحصل على راتب سنوي صافي يبلغ حوالي 15 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت.

وكشف النادي في فيديو تقديم المهاجم الأوروجوياني: "النمر لونه أزرق".

ولم يلعب نونيز أساسيا تحت قيادة الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول، إذ بدأ 8 مباريات فقط بشكل أساسي في الدوري الإنجليزي، وسجل 7 أهداف.

ومنذ وصول نونيز إلى أنفيلد سجل 40 هدفا وقدم 26 تمريرة حاسمة في 143 مباراة.

وتعاقد ليفربول مع نونيز قادما من بنفيكا مقابل 85 مليون جنيه أسترليني في صيف 2022.

الهلال ليفربول داروين نونيز الدوري السعودي
