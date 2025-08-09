الأول.. ياسين مرعي يفتتح أهدافه مع الأهلي

سجل ياسين مرعي هدفه الأول بقميص الأهلي، بعد انتقاله في الصيف قادما من فاركو.

جاء ذلك في مباراة الفريق أمام مودرن سبورت في الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري 2025-2026.

الهدف أتى في الدقيقة 77، بعد تمريرة من أحمد سيد زيزو.

وهو أول أهداف ياسين مرعي في الدوري منذ 12 مارس الماضي.

وسجل ياسين مرعي مع فاركو أمام البنك الأهلي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لدوري الموسم الماضي.

في مسيرته إجمالا هذا هو الهدف الثالث، حيث سبق له تسجيل هدفين مع فاركو.

صاحب الـ 23 عاما خاض 22 مباراة في الدوري المصري سجل هدفين وصنع هدفا في الموسم المنقضي بقميص فاركو.

من هو ياسين مرعي؟