الأول.. ياسين مرعي يفتتح أهدافه مع الأهلي

السبت، 09 أغسطس 2025 - 22:57

كتب : FilGoal

ياسين مرعي - الأهلي ضد مودرن سبورت

سجل ياسين مرعي هدفه الأول بقميص الأهلي، بعد انتقاله في الصيف قادما من فاركو.

جاء ذلك في مباراة الفريق أمام مودرن سبورت في الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري 2025-2026.

الهدف أتى في الدقيقة 77، بعد تمريرة من أحمد سيد زيزو.

وهو أول أهداف ياسين مرعي في الدوري منذ 12 مارس الماضي.

وسجل ياسين مرعي مع فاركو أمام البنك الأهلي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لدوري الموسم الماضي.

في مسيرته إجمالا هذا هو الهدف الثالث، حيث سبق له تسجيل هدفين مع فاركو.

صاحب الـ 23 عاما خاض 22 مباراة في الدوري المصري سجل هدفين وصنع هدفا في الموسم المنقضي بقميص فاركو.

من هو ياسين مرعي؟

نجل سيد مرعي وكيل اللاعبين.

قضى موسم 2021-22 معارا لصفوف فاركو من الزمالك وانضم نهائيا مقابل 3 ملايين جنيه.

نال مرعي بدايته مع الزمالك في أغسطس 2020 أمام إف سي مصر، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وخاضها بالكامل.

وحتى الآن يملك 59 مباراة في الدوري، 2 منهم مع الأبيض و57 مع فاركو بعدما أصبح عنصرا أساسيا في دفاع الفريق.

الأهلي ياسين مرعي مودرن سبورت الدوري المصري
