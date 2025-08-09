الأول.. ياسين مرعي يفتتح أهدافه مع الأهلي
السبت، 09 أغسطس 2025 - 22:57
كتب : FilGoal
سجل ياسين مرعي هدفه الأول بقميص الأهلي، بعد انتقاله في الصيف قادما من فاركو.
جاء ذلك في مباراة الفريق أمام مودرن سبورت في الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري 2025-2026.
الهدف أتى في الدقيقة 77، بعد تمريرة من أحمد سيد زيزو.
وهو أول أهداف ياسين مرعي في الدوري منذ 12 مارس الماضي.
وسجل ياسين مرعي مع فاركو أمام البنك الأهلي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لدوري الموسم الماضي.
في مسيرته إجمالا هذا هو الهدف الثالث، حيث سبق له تسجيل هدفين مع فاركو.
صاحب الـ 23 عاما خاض 22 مباراة في الدوري المصري سجل هدفين وصنع هدفا في الموسم المنقضي بقميص فاركو.
من هو ياسين مرعي؟
نرشح لكم
مكي: أهدرنا فرصا عديدة أمام زد وسنجهز أنفسنا للمباريات المقبلة العجوز: طرد عمار غير مستحق ضد بتروجت.. ولا أعلم سبب استدعاء الـ VAR للحكم مؤتمر ريبيرو: التعادل أفضل من الخسارة رغم أنه ليس طموحنا.. وهذه رسالتي للإعلام الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد فاركو والقناة الناقلة الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون والقناة الناقلة الرابع في الجولة.. الإسماعيلي يفتتح الدوري بتعادل مع بتروجت عرضيات زيزو وحدها لا تكفي.. الأهلي يقص شريط الدوري بتعادل مثير مع مودرن رجال وسيدات.. أتلتيكو مدريد ينتصر على نيوكاسل بثنائية