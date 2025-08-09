رجال وسيدات.. أتلتيكو مدريد ينتصر على نيوكاسل بثنائية

السبت، 09 أغسطس 2025 - 22:40

كتب : FilGoal

أتلتيكو مدريد

تفوق أتلتيكو مدريد الإسباني على نيوكاسل الإنجليزي وديا بهدفين دون رد.

وغاب ألكسندر إيزاك عن المباراة الودية الأخيرة لجيوش المدينة قبل بداية المشوار في الدوري الإنجليزي.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف.

أخبار متعلقة:
سجل وصنع.. مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت وديا من باريس "ديجا فو".. زيزو يقص شريط المساهمات مع الأهلي جيوكيريس افتتاح التسجيل.. أرسنال يتفوق على بلباو بثلاثية قبل لقاء مانشستر يونايتد استاد القاهرة يوضح لـ في الجول سبب عدم وجود لوحات الإعلانات خلال لقاء مودرن والأهلي

وفي الشوط الثاني سجل خوليان ألفاريز الهدف الأول من صناعة أليكس باينا الوافد الجديد في الدقيقة 50.

وبعد دقيقتين من مشاركته سجل أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 63.

وبنفس النتيجة انتصر فريق سيدات أتلتيكو مدريد على سيدات نيوكاسل.

ويفتتح نيوكاسل الدوري الإنجليزي الموسم المقبل بلقاء أستون فيلا يوم السبت المقبل.

فيما سيواجه أتلتيكو مدريد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني إسبانيول يوم 17 أغسطس.

أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني نيوكاسل
نرشح لكم
مكي: أهدرنا فرصا عديدة أمام زد وسنجهز أنفسنا للمباريات المقبلة العجوز: طرد عمار غير مستحق ضد بتروجت.. ولا أعلم سبب استدعاء الـ VAR للحكم مؤتمر ريبيرو: التعادل أفضل من الخسارة رغم أنه ليس طموحنا.. وهذه رسالتي للإعلام الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد فاركو والقناة الناقلة الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون والقناة الناقلة الرابع في الجولة.. الإسماعيلي يفتتح الدوري بتعادل مع بتروجت عرضيات زيزو وحدها لا تكفي.. الأهلي يقص شريط الدوري بتعادل مثير مع مودرن الأول.. ياسين مرعي يفتتح أهدافه مع الأهلي
أخر الأخبار
حكيمي: أستحق حصد الكرة الذهبية.. وتحقيق الإحصائيات كمدافع أصعب كثيرا ساعة | الكرة الأوروبية
مكي: أهدرنا فرصا عديدة أمام زد وسنجهز أنفسنا للمباريات المقبلة ساعة | الدوري المصري
العجوز: طرد عمار غير مستحق ضد بتروجت.. ولا أعلم سبب استدعاء الـ VAR للحكم ساعة | الدوري المصري
نقرير يكشف طلبات باريس سان جيرمان المالية لمغادرة كولو مواني إلى يوفنتوس ساعة | ميركاتو
أهلي جدة يضم إنزو ميلو من شتوتجارت 2 ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر ريبيرو: التعادل أفضل من الخسارة رغم أنه ليس طموحنا.. وهذه رسالتي للإعلام 2 ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد فاركو والقناة الناقلة 2 ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون والقناة الناقلة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 4 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج
/articles/510892/رجال-وسيدات-أتلتيكو-مدريد-ينتصر-على-نيوكاسل-بثنائية