رجال وسيدات.. أتلتيكو مدريد ينتصر على نيوكاسل بثنائية
السبت، 09 أغسطس 2025 - 22:40
كتب : FilGoal
تفوق أتلتيكو مدريد الإسباني على نيوكاسل الإنجليزي وديا بهدفين دون رد.
وغاب ألكسندر إيزاك عن المباراة الودية الأخيرة لجيوش المدينة قبل بداية المشوار في الدوري الإنجليزي.
وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف.
وفي الشوط الثاني سجل خوليان ألفاريز الهدف الأول من صناعة أليكس باينا الوافد الجديد في الدقيقة 50.
وبعد دقيقتين من مشاركته سجل أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 63.
وبنفس النتيجة انتصر فريق سيدات أتلتيكو مدريد على سيدات نيوكاسل.
ويفتتح نيوكاسل الدوري الإنجليزي الموسم المقبل بلقاء أستون فيلا يوم السبت المقبل.
فيما سيواجه أتلتيكو مدريد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني إسبانيول يوم 17 أغسطس.
