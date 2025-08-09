سجل وصنع.. مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت وديا من باريس

خسر فريق نانت من منافسه باريس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعتهما.

وشارك الدولي المصري مصطفى محمد في المباراة.

وسجل مصطفى محمد هدفا وصنع الآخر.

وأحرز مصطفى محمد ضد لافال في الودية الأولى وكذلك في شباك جانجو.

وتعرض نانت للخسارة في المباراة الرابعة على التوالي في فترة التحضيرات للموسم الجديد.

وانهزم نانت من جانجو ورين وأنجيه وباريس.

وفاز نانت في مباراة وحيدة فقط ضد لافال وهذه كانت الودية الأولى.

ومن المقرر أن يفتتح نانت مشواره في بطولة الدوري الفرنسي يوم 17 المقبل ضد باريس سان جيرمان.