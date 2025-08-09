سجل وصنع.. مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت وديا من باريس

السبت، 09 أغسطس 2025 - 22:29

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

خسر فريق نانت من منافسه باريس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعتهما.

وشارك الدولي المصري مصطفى محمد في المباراة.

وسجل مصطفى محمد هدفا وصنع الآخر.

أخبار متعلقة:
مصدر مقرب من مصطفى محمد لـ في الجول: الاتفاق قريب بين نيوم واللاعب.. وموقف نانت توقف عن التسجيل.. مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت من رين وديا زميل مصطفى محمد.. نيوم السعودي يتعاقد مع مدافع نانت زميل مصطفى محمد.. الدحيل يعلن ضم مدافع نانت

وأحرز مصطفى محمد ضد لافال في الودية الأولى وكذلك في شباك جانجو.

وتعرض نانت للخسارة في المباراة الرابعة على التوالي في فترة التحضيرات للموسم الجديد.

وانهزم نانت من جانجو ورين وأنجيه وباريس.

وفاز نانت في مباراة وحيدة فقط ضد لافال وهذه كانت الودية الأولى.

ومن المقرر أن يفتتح نانت مشواره في بطولة الدوري الفرنسي يوم 17 المقبل ضد باريس سان جيرمان.

مصطفى محمد نانت باريس
نرشح لكم
حكيمي: أستحق حصد الكرة الذهبية.. وتحقيق الإحصائيات كمدافع أصعب كثيرا نقرير يكشف طلبات باريس سان جيرمان المالية لمغادرة كولو مواني إلى يوفنتوس أهلي جدة يضم إنزو ميلو من شتوتجارت جيوكيريس افتتاح التسجيل.. أرسنال يتفوق على بلباو بثلاثية قبل لقاء مانشستر يونايتد الرسالة الأخيرة.. برشلونة يعلن رحيل إنييجو مارتينيز الأفضل في فرنسا.. باريس سان جيرمان يعلن ضم شوفالييه موندو ديبورتيفو: كومو مهتم بضم بينيا صلاح: تمنيت فوز أرسنال لهذا السبب.. وهذه أزمة اللاعبين الشباب
أخر الأخبار
حكيمي: أستحق حصد الكرة الذهبية.. وتحقيق الإحصائيات كمدافع أصعب كثيرا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مكي: أهدرنا فرصا عديدة أمام زد وسنجهز أنفسنا للمباريات المقبلة 2 ساعة | الدوري المصري
العجوز: طرد عمار غير مستحق ضد بتروجت.. ولا أعلم سبب استدعاء الـ VAR للحكم 2 ساعة | الدوري المصري
نقرير يكشف طلبات باريس سان جيرمان المالية لمغادرة كولو مواني إلى يوفنتوس 2 ساعة | ميركاتو
أهلي جدة يضم إنزو ميلو من شتوتجارت 2 ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر ريبيرو: التعادل أفضل من الخسارة رغم أنه ليس طموحنا.. وهذه رسالتي للإعلام 2 ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد فاركو والقناة الناقلة 3 ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون والقناة الناقلة 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 4 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج
/articles/510891/سجل-وصنع-مصطفى-محمد-يشارك-في-خسارة-نانت-وديا-من-باريس