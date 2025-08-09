سجل وصنع.. مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت وديا من باريس
السبت، 09 أغسطس 2025 - 22:29
كتب : FilGoal
خسر فريق نانت من منافسه باريس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعتهما.
مصطفى محمد
النادي : نانت
وشارك الدولي المصري مصطفى محمد في المباراة.
وسجل مصطفى محمد هدفا وصنع الآخر.
وأحرز مصطفى محمد ضد لافال في الودية الأولى وكذلك في شباك جانجو.
وتعرض نانت للخسارة في المباراة الرابعة على التوالي في فترة التحضيرات للموسم الجديد.
وانهزم نانت من جانجو ورين وأنجيه وباريس.
وفاز نانت في مباراة وحيدة فقط ضد لافال وهذه كانت الودية الأولى.
ومن المقرر أن يفتتح نانت مشواره في بطولة الدوري الفرنسي يوم 17 المقبل ضد باريس سان جيرمان.
