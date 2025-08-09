"ديجا فو".. زيزو يقص شريط المساهمات مع الأهلي

كتب أحمد سيد زيزو مساهمته التهديفية الأولى في الدوري المصري مع الأهلي.

جاء ذلك بصناعته للهدف الأول الذي سجله أحمد رضا في الدقيقة 50 لمباراة الفريق أمام مودرن سبورت في الجولة الأولى.

الهدف هو ثالث أهداف رضا مع الأهلي، بعد هدفيه أمام بيراميدز والإسماعيلي في الموسم الماضي.

بعد ذلك صنع زيزو الهدف الثاني الذي سجله ياسين مرعي في الدقيقة 77.

وبذلك صنع زيزو هدفين في نفس المباراة لأول مرة منذ 7 مارس الماضي، حين فعلها مع الزمالك أمام نفس الخصم مودرن سبورت، ولكن في كأس مصر.

وانضم زيزو إلى الأهلي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك.

ووقع زيزو على عقد مدته 4 مواسم مع الأهلي، مع بند يتيح التمديد لموسم إضافي بموافقة الطرفين.

مسيرة زيزو

بدأ زيزو مسيرته في نادي ليرس البلجيكي بين عامي (2014–2017): لعب 72 مباراة وسجل 4 أهداف.

ثم انتقل في 2017 إلى ناسيونال ماديرا البرتغالي على سبيل الإعارة (13 مباراة، هدفان)، ثم إلى موريرينسي (2017–2019) الذي شهد تسجيله هدفا واحدا في 25 مباراة.

وانضم إلى الزمالك في يناير 2019 حتى صيف 2024 ولعب معه 263 مباراة وسجل خلالها 87 هدفا وصنع 71 آخرين

وحقق زيزو الدوري المصري مرتين، وكأس مصر 3 مرات، والسوبر المصري مرة واحدة، والكونفدرالية الإفريقية مرتين، وكذلك كأس السوبر الإفريقي.

