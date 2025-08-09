استاد القاهرة يوضح لـ في الجول سبب عدم وجود لوحات الإعلانات خلال لقاء مودرن والأهلي

السبت، 09 أغسطس 2025 - 22:05

كتب : بسام أبو بكر

كشف وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة سبب عدم وجود لوحات الإعلانات خلال مباراة مودرن سبورت ضد الأهلي.

ويحل الأهلي ضيفا على مودرن سبورت في استاد القاهرة لحساب الجولة الأولى من الدوري المصري.

وقال رئيس هيئة استاد القاهرة لـ FilGoal.com: "استاد القاهرة ليس له علاقة لغياب لوحات إعلانات خلال لقاء مودرن سبورت والأهلي".

وأوضح "مودرن هو صاحب الأرض وليس لديه رعاة أو إعلانات ولذلك ظهر الملعب بدونها".

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بين الفريقين بدون أهداف.

يذكر أن تلك أول مباراة يستضيفها استاد القاهرة في الموسم الجديد من الدوري المصري.

ويعود مودرن سبورت لخوض المباريات على استاد القاهرة بعدما اعتمد على استاد السلام خلال مبارياته الموسم الماضي.

