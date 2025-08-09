موندو ديبورتيفو: كومو مهتم بضم بينيا
السبت، 09 أغسطس 2025 - 21:29
كتب : FilGoal
وضع نادي كومو حارس مرمى برشلونة إنياكي بينيا في دائرة اهتماماته للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
إيناكي بينا
النادي : برشلونة
وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن النادي الكتالوني يرغب في ضم الحارس الإسباني وسيدخل في مفاوضات قريبا للتعاقد معه.
ويملك برشلونة حاليا مارك أندري تير شتيجن ويعاني من إصابة تبعده كثيرا عن الملاعب.
وضم برشلونة جوان جارسيا قادما من غريمه إسبانيول خلال الصيف الجاري لكن لم يتم قيده بعد.
ويتواجد فويتشيك تشيزني الذي لعب الكثير من المباريات في الموسم الماضي خلال إصابة تير شتيجن.
وينتهي عقد بينيا في صيف 2026.
وبدأ الحارس البالغ من العمر 26 عاما مسيرته في شباب فياريال قبل أن ينتقل إلى شباب برشلونة ويستمر حتى خرج معارا إلى جالاتا سراي في شتاء 2022 حتى صيف العام ذاته.
