خبر في الجول - لعب في دوري الأبطال وسجل في يوفنتوس.. وادي دجلة يضم فرانك بولي

السبت، 09 أغسطس 2025 - 21:25

كتب : عمرو نبيل

فرانك بولي

أتم وادي دجلة اتفاقه مع المهاجم الإيفواري فرانك بولي تمهيدا للإعلان عن ضمه لصفوف الفريق.

وعلم FilGoal.com أن المهاجم البالغ من العمر 31 عاما سيصل الليلة إلى القاهرة.

وسيضم وادي دجلة اللاعب المحترف في صفقة انتقال حر.

تجربة بولي الأخيرة كانت مع أتلتيكو دي سان لويس المكسيكي، وامتدت لعام واحد.

اللاعب الذي بدأ مسيرته في أكاديمية سبورت كونسلتانت، وانتقل منه إلى ستابايك النرويجي في 2012.

وفي 2015 انتقل اللاعب إلى لياونينج الصيني، ومنه معارا إلى ألسوند النرويجي في 2016.

كان ذلك قبل أن يعود إلى ستابايك مجددا في 2017، ومنه إلى فيرينتشفاروسي المجري في 2019.

هذه كانت تجربة بولي الأطول، حيث استمر مع الفريق المجري لـ 4 سنوات، حتى انتقل إلى بورتلاند الأمريكي في 2023.

وبعد عام واحد اتجه الإيفواري إلى سان لويس المكسيكي، ومنه الآن إلى وادي دجلة.

بولي لعب 5 مباريات في دوري الأبطال مع فيرينتشفاروسي، وسجل هدفين في نسخة 2020-2021، أحدهما في شباك يوفنتوس، والآخر أمام دينامو كييف الأوكراني.

فرانك بولي وادي دجلة
