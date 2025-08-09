كرة سلة - تواجد أنس وإيهاب أمين في قائمة منتخب مصر لأمم إفريقيا.. وغياب عاصم مرعي

السبت، 09 أغسطس 2025 - 21:11

كتب : محمد سمير

منتخب مصر - كرة سلة

أعلن محمد الكرداني المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة، القائمة النهائية التي تستعد لخوض بطولة الأفروباسكت 2025.

وتقام البطولة في أنجولا في الفترة من 12 إلى 24 أغسطس الجاري.

وتضم القائمة النهائية كل من: عمرو الجندي، عمر طارق، إيهاب أمين، يوسف أبو شوشة، آدم موسى، ياسين نصر، باتريك جاردنر، خالد عبد الناصر، ميدو طه، إبراهيم زهران، أنس أسامة، أحمد أبو العلا.

واستبعد الكرادني كل من إسماعيل مسعود بسبب تعذر تسجيله، فيما يغيب عاصم مرعي إذ لم يتواجد في القائمة الأولية.

ويشارك المنتخب الوطني في البطولة ضمن المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات السنغال ومالي وأوغندا.

ويرأس البعثة الكابتن طارق السعيد نائب رئيس اتحاد كرة السلة، فيما يتكون الجهاز الفني من محمد الكرداني مديرا فنيا، محمد سليم مدربا، رامي جنيدي مدربا، أحمد الجارحي مدربا، سامح صلاح مديرا إداريا، إسلام جمعة طبيبا، عبدالرحمن الجلاد محلل أداء، محمد جمال مدرب أحمال، علي موسى استشفاء.

كرة سلة
