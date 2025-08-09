كرة يد - إلى الدور الرئيسي بالصدارة.. مصر تهزم اليابان في بطولة العالم للشباب

تغلب منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 عاما على اليابان بنتيجة 36-28.

جاء ذلك في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة السابعة في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما.

وتقدم منتخب اليابان بنهاية الشوط الأول بنتيجة 18-14، قبل عودة الفراعنة في النتيجة.

وفاز عادل العطار بجائزة رجل المباراة.

وبذلك يتأهل منتخب مصر إلى الدور الرئيسي على صدارة المجموعة، رفقة اليابان.

وكان ذلك قد حُسم مسبقا بفضل فوز الفريقين على كوريا الجنوبية والبحرين في أول جولتين.

وينضم الفراعنة واليابان للمجموعة الرابعة في الدوري الرئيسي، رفقة الدنمارك والتشيك.

ويلعب منتخب مصر مباراته الأولى يوم الاثنين 11 أغسطس أمام التشيك، ثم يلاقي الدنمارك يوم الثلاثاء 12 من الشهر ذاته.

وتستضيف مصر منافسات بطولة العالم لناشئين كرة اليد حتى 17 أغسطس الجاري بمشاركة 32 منتخبا.

ويقود منتخب مصر الإسباني فرناندو باربيتو بشكل مؤقت بسبب تعرض طارق محروس المدير الفني للفريق لوعكة صحية قبل 4 أيام من انطلاق البطولة.

وسبق وأن حقق منتخب مصر لقب بطولة العالم للناشئين في 2019.

وحصد منتخب مصر للناشئين المركز الرابع في النسخة الأخيرة والتي أقيمت بكرواتيا في 2023.