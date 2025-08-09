انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) بتروجت

السبت، 09 أغسطس 2025 - 20:58

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - سبورتنج

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد بتروجت في افتتاح أولى جولات الدوري المصري.

لمتابعة المباراة من هنا

-------------------------------------------

أخبار متعلقة:
الإسماعيلي يعلن الحكم لصالحه من فيفا في 3 قضايا للاعبيه السابقين مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: إيقاف قيد الزمالك والإسماعيلي وفاركو بسبب مديونيات رئيس الإسماعيلي: قيد الصيف تأديبي.. وهكذا سننهي الأزمة قبل يناير ثروت سويلم: لن نلغي الهبوط لو تكرر نفس الموقف مع الإسماعيلي

انتهت

ق 76: حصول عمار على بطاقة صفراء أخرى وطرد.

ق 75: عودة للفيديو لوجود شك في طرد محمد عمار لاعب الإسماعيلي.

ق 72: مباراة متوازنة

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 21: تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة عن طريق مصطفى الجمل لاعب بتروجت ارتطمت في العارضة.

ق 13: استحواذ على الكرة من بتروجت.

بداية المباراة

الإسماعيلي بتروجت الدوري المصري
نرشح لكم
الإسماعيلي بـ 10 لاعبين يقتنص نقطة من بتروجت عرضيات زيزو وحدها لا تكفي.. الأهلي يقص شريط الدوري بتعادل مثير مع مودرن الأول.. ياسين مرعي يفتتح أهدافه مع الأهلي رجال وسيدات.. أتلتيكو مدريد ينتصر على نيوكاسل بثنائية "ديجا فو".. زيزو يقص شريط المساهمات مع الأهلي استاد القاهرة يوضح لـ في الجول سبب عدم وجود لوحات الإعلانات خلال لقاء مودرن والأهلي خبر في الجول - لعب في دوري الأبطال وسجل في يوفنتوس.. وادي دجلة يضم فرانك بولي انتهت الدوري المصري – مودرن (2)-(2) الأهلي.. تعادل مثير
أخر الأخبار
الإسماعيلي بـ 10 لاعبين يقتنص نقطة من بتروجت 4 دقيقة | الدوري المصري
عرضيات زيزو وحدها لا تكفي.. الأهلي يقص شريط الدوري بتعادل مثير مع مودرن 11 دقيقة | الدوري المصري
النمر لونه أزرق.. الهلال يضم نونيز من ليفربول 29 دقيقة | سعودي في الجول
الأول.. ياسين مرعي يفتتح أهدافه مع الأهلي 30 دقيقة | الدوري المصري
رجال وسيدات.. أتلتيكو مدريد ينتصر على نيوكاسل بثنائية 46 دقيقة | الدوري المصري
"ديجا فو".. زيزو يقص شريط المساهمات مع الأهلي 54 دقيقة | الدوري المصري
سجل وصنع.. مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت وديا من باريس 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
جيوكيريس افتتاح التسجيل.. أرسنال يتفوق على بلباو بثلاثية قبل لقاء مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 4 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج
/articles/510881/مباشر-الدوري-المصري-الإسماعيلي-0-0-بتروجت-طرد-عمار