انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) بتروجت
السبت، 09 أغسطس 2025 - 20:58
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد بتروجت في افتتاح أولى جولات الدوري المصري.
لمتابعة المباراة من هنا
-------------------------------------------
انتهت
ق 76: حصول عمار على بطاقة صفراء أخرى وطرد.
ق 75: عودة للفيديو لوجود شك في طرد محمد عمار لاعب الإسماعيلي.
ق 72: مباراة متوازنة
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
ق 21: تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة عن طريق مصطفى الجمل لاعب بتروجت ارتطمت في العارضة.
ق 13: استحواذ على الكرة من بتروجت.
بداية المباراة
نرشح لكم
الإسماعيلي بـ 10 لاعبين يقتنص نقطة من بتروجت عرضيات زيزو وحدها لا تكفي.. الأهلي يقص شريط الدوري بتعادل مثير مع مودرن الأول.. ياسين مرعي يفتتح أهدافه مع الأهلي رجال وسيدات.. أتلتيكو مدريد ينتصر على نيوكاسل بثنائية "ديجا فو".. زيزو يقص شريط المساهمات مع الأهلي استاد القاهرة يوضح لـ في الجول سبب عدم وجود لوحات الإعلانات خلال لقاء مودرن والأهلي خبر في الجول - لعب في دوري الأبطال وسجل في يوفنتوس.. وادي دجلة يضم فرانك بولي انتهت الدوري المصري – مودرن (2)-(2) الأهلي.. تعادل مثير