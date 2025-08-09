انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) بتروجت

السبت، 09 أغسطس 2025 - 20:58

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - سبورتنج

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد بتروجت في افتتاح أولى جولات الدوري المصري.

لمتابعة المباراة من هنا

-------------------------------------------

انتهت

ق 76: حصول عمار على بطاقة صفراء أخرى وطرد.

ق 75: عودة للفيديو لوجود شك في طرد محمد عمار لاعب الإسماعيلي.

ق 72: مباراة متوازنة

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 21: تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة عن طريق مصطفى الجمل لاعب بتروجت ارتطمت في العارضة.

ق 13: استحواذ على الكرة من بتروجت.

بداية المباراة

الإسماعيلي بتروجت الدوري المصري
