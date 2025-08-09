انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) بتروجت
السبت، 09 أغسطس 2025 - 20:58
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد بتروجت في افتتاح أولى جولات الدوري المصري.
لمتابعة المباراة من هنا
-------------------------------------------
انتهت
ق 76: حصول عمار على بطاقة صفراء أخرى وطرد.
ق 75: عودة للفيديو لوجود شك في طرد محمد عمار لاعب الإسماعيلي.
ق 72: مباراة متوازنة
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
ق 21: تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة عن طريق مصطفى الجمل لاعب بتروجت ارتطمت في العارضة.
ق 13: استحواذ على الكرة من بتروجت.
بداية المباراة
نرشح لكم
مكي: أهدرنا فرصا عديدة أمام زد وسنجهز أنفسنا للمباريات المقبلة العجوز: طرد عمار غير مستحق ضد بتروجت.. ولا أعلم سبب استدعاء الـ VAR للحكم مؤتمر ريبيرو: التعادل أفضل من الخسارة رغم أنه ليس طموحنا.. وهذه رسالتي للإعلام الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد فاركو والقناة الناقلة الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون والقناة الناقلة الرابع في الجولة.. الإسماعيلي يفتتح الدوري بتعادل مع بتروجت عرضيات زيزو وحدها لا تكفي.. الأهلي يقص شريط الدوري بتعادل مثير مع مودرن الأول.. ياسين مرعي يفتتح أهدافه مع الأهلي