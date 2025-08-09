انتهت الدوري المصري – مودرن (2)-(2) الأهلي.. تعادل مثير

السبت، 09 أغسطس 2025 - 20:43

كتب : FilGoal

ياسين مرعي - الأهلي ضد مودرن سبورت

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مودرن سبورت ضد الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري.

نهاية المباراة

ق 85: العارضة تحرم بن رمضان من الهدف

ق 79: جوووووول التعادل من ياسين مرعي

ق 77: نزول جراديشار بدلا من شريف

ق 74: جوووول علي الفيل والثاني

ق 70: نزول بنشرقي وكوكا بدلا من أحمد رضا وتريزيجيه

ق 60: جوووول التعادل الحكم يحتسب الهدف لحسام حسن بعد العودة للفيديو

ق 58: هدف تعادل من حسام حسن ولكن تسلل

ق 57: رأسية من محمد شريف تمر جوار القائم

ق 52: تسديدة من زيزو يمسك بها أبو جبل

ق 50: جوووول أحمد رضا والأول

نزول كريم فؤاد وطاهر بدلا من محمد شكري وأفشة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 43: تسديدة من تريزيجيه تمر جوار القائم

ق 35: نزول حسام حسن بدلا من فيجيري

ق 27: إصابة محمد أبو جبل

انطلاق المباراة

الأهلي مودرن سبورت الدوري المصري
