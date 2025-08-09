انتهت الدوري المصري – مودرن (2)-(2) الأهلي.. تعادل مثير
السبت، 09 أغسطس 2025 - 20:43
نهاية المباراة
ق 85: العارضة تحرم بن رمضان من الهدف
ق 79: جوووووول التعادل من ياسين مرعي
ق 77: نزول جراديشار بدلا من شريف
ق 74: جوووول علي الفيل والثاني
ق 70: نزول بنشرقي وكوكا بدلا من أحمد رضا وتريزيجيه
ق 60: جوووول التعادل الحكم يحتسب الهدف لحسام حسن بعد العودة للفيديو
ق 58: هدف تعادل من حسام حسن ولكن تسلل
ق 57: رأسية من محمد شريف تمر جوار القائم
ق 52: تسديدة من زيزو يمسك بها أبو جبل
ق 50: جوووول أحمد رضا والأول
نزول كريم فؤاد وطاهر بدلا من محمد شكري وأفشة
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 43: تسديدة من تريزيجيه تمر جوار القائم
ق 35: نزول حسام حسن بدلا من فيجيري
ق 27: إصابة محمد أبو جبل
انطلاق المباراة