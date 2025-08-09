مباشر الدوري المصري – مودرن (0)-(0) الأهلي.. إصابة أبو جبل

السبت، 09 أغسطس 2025 - 20:43

كتب : FilGoal

الأهلي - مودرن سبورت

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مودرن سبورت ضد الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــ

تشكيل مودرن – أبو جبل يحرس المرمى أمام الأهلي.. وفيجيري يقود الهجوم تشكيل الأهلي – شوبير يحرس المرمى أمام مودرن.. وشريف يقود الهجوم

ق 27: إصابة محمد أبو جبل

انطلاق المباراة

الأهلي مودرن سبورت الدوري المصري
