توضيح من الزمالك بشأن مهام شعيب ومتولي في الإدارة القانونية

أوضح الزمالك دور كمال شعيب المستشار القانوني للنادي ولمجلس الإدارة وكذلك محمد متولي لشؤون فريق الكرة.

وأفاد الزمالك خلال مركزه الإعلامي أنه يود توضيح الأمر للجماهير والرأي العام أن شعيب هو المستشار القانوني لنادي الزمالك ولمجلس الإدارة وما زال يشغل هذا المنصب الذي بدأه منذ فترة طويلة مع النادي مع وسط عطاء كبير لخدمة الكيان.

وأكمل الزمالك إيضاحه أن تعيين متولي جاء ضمن الهيكلة الجديدة والتي تم استحداثها في قطاع كرة القدم منذ تعيين جون إدوارد كمدير رياضي للنادي، وأن جهود متولي منصبة على شؤون فريق الكرة.

ويَجري التنسيق الكامل والمستمر بين كل الأطراف وذلك قصد خدمة نادي الزمالك وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا 2-0 في أولى جولات مسابقة الدوري.

وتمكن البلجيكي يانيك فيريرا من الفوز في الظهور الأول له كمدير فني للقلعة البيضاء.

وقتل الزمالك المباراة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني بعد تسديدة من شحاتة من منتصف الملعب.

وحصل ناصر ماهر على جائزة رجل المباراة.

وبهذا الفوز حصل الزمالك على نقاط المباراة كاملة بينما لم يحصل سيراميكا كليوباترا على أي نقطة.