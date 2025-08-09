توضيح من الزمالك بشأن مهام شعيب ومتولي في الإدارة القانونية

السبت، 09 أغسطس 2025 - 20:34

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

أوضح الزمالك دور كمال شعيب المستشار القانوني للنادي ولمجلس الإدارة وكذلك محمد متولي لشؤون فريق الكرة.

وأفاد الزمالك خلال مركزه الإعلامي أنه يود توضيح الأمر للجماهير والرأي العام أن شعيب هو المستشار القانوني لنادي الزمالك ولمجلس الإدارة وما زال يشغل هذا المنصب الذي بدأه منذ فترة طويلة مع النادي مع وسط عطاء كبير لخدمة الكيان.

وأكمل الزمالك إيضاحه أن تعيين متولي جاء ضمن الهيكلة الجديدة والتي تم استحداثها في قطاع كرة القدم منذ تعيين جون إدوارد كمدير رياضي للنادي، وأن جهود متولي منصبة على شؤون فريق الكرة.

أخبار متعلقة:
مران الزمالك – تدريبات استشفائية للأساسيين.. وجوانب خططية للبدلاء والستبعدين الزمالة السوداني.. من عشق الزمالك إلى حلم المواجهة التاريخية قرعة الكونفدرالية - الزمالك ينتظر الفائز من ديكاداها الصومالي والزمالة السوداني القتل من منتصف الملعب.. الزمالك يهزم سيراميكا في ظهور فيريرا الأول و3 صفقات

ويَجري التنسيق الكامل والمستمر بين كل الأطراف وذلك قصد خدمة نادي الزمالك وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا 2-0 في أولى جولات مسابقة الدوري.

وتمكن البلجيكي يانيك فيريرا من الفوز في الظهور الأول له كمدير فني للقلعة البيضاء.

وقتل الزمالك المباراة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني بعد تسديدة من شحاتة من منتصف الملعب.

وحصل ناصر ماهر على جائزة رجل المباراة.

وبهذا الفوز حصل الزمالك على نقاط المباراة كاملة بينما لم يحصل سيراميكا كليوباترا على أي نقطة.

الزمالك كمال شعيب محمد متولي الدوري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول - لعب في دوري الأبطال وسجل في يوفنتوس.. وادي دجلة يضم فرانك بولي مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) بتروجت.. تسديدة صاروخية في العارضة مباشر الدوري المصري – مودرن (0)-(0) الأهلي.. إصابة أبو جبل بهدف سنغالي وأردني.. سموحة يتعادل مع طلائع الجيش يحدث لأول مرة.. زد بقيادة شوقي ينتصر على المقاولون العرب بثنائية تشكيل مودرن – أبو جبل يحرس المرمى أمام الأهلي.. وفيجيري يقود الهجوم تشكيل الأهلي – شوبير يحرس المرمى أمام مودرن.. وشريف يقود الهجوم مران الزمالك – تدريبات استشفائية للأساسيين.. وجوانب خططية للبدلاء والستبعدين
أخر الأخبار
موندو ديبورتيفو: كومو مهتم بضم بينيا 56 ثاتيه | ميركاتو
خبر في الجول - لعب في دوري الأبطال وسجل في يوفنتوس.. وادي دجلة يضم فرانك بولي 4 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - تواجد أنس وإيهاب أمين في قائمة منتخب مصر لأمم إفريقيا.. وغياب عاصم مرعي 18 دقيقة | كرة سلة
كرة يد - إلى الدور الرئيسي بالصدارة.. مصر تهزم اليابان في بطولة العالم للشباب 20 دقيقة | كرة يد
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) بتروجت.. تسديدة صاروخية في العارضة 31 دقيقة | الدوري المصري
صلاح: تمنيت فوز أرسنال لهذا السبب.. وهذه أزمة اللاعبين الشباب 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري – مودرن (0)-(0) الأهلي.. إصابة أبو جبل 46 دقيقة | الدوري المصري
توضيح من الزمالك بشأن مهام شعيب ومتولي في الإدارة القانونية 54 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 4 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج
/articles/510878/توضيح-من-الزمالك-بشأن-مهام-شعيب-ومتولي-في-الإدارة-القانونية