بهدف سنغالي وأردني.. سموحة يتعادل مع طلائع الجيش

السبت، 09 أغسطس 2025 - 20:25

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة سموحة ضد طلائع الجيش في الجولة الأولى من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد برج العرب.

سجل السنغالي بابي بادجي الهدف الأول لسموحة وأدرك الأردني غيث المدادحة التعادل لطلائع الجيش.

تعادل إيجابي هو الأول في الموسم الجاري، وهو الرابع على التوالي بين الفريقين في آخر 4 مواجهات من الدوري المصري.

أخبار متعلقة:
النني يحصد جائزة أفضل لاعب في الإمارات باختيار الجمهور يحدث لأول مرة.. زد بقيادة شوقي ينتصر على المقاولون العرب بثنائية تشكيل مودرن – أبو جبل يحرس المرمى أمام الأهلي.. وفيجيري يقود الهجوم تشكيل الأهلي – شوبير يحرس المرمى أمام مودرن.. وشريف يقود الهجوم

وصف المباراة

بدأ اللقاء هادئا دون خطورة على مرمى الفريقين.

وفي الدقيقة 37 هز بابي بادجي مرمى طلائع الجيش من انفراد لكن الهدف لم يحتسب بداعي التسلل.

وبعد 3 دقائق مرت تسديدة السنغالي بجوار القائم بعدما ارتطمت بمدافع الجيش.

ومن الركنية سدد بادجي رأسية قوية ارتطمت بالعارضة ثم على خط المرمى ثم شتتها الدفاع وبعد دقيقتين من مطالعة تقنية الفيديو احتسب الحكم الهدف في الدقيقة 42.

وسجل التوجولي إسماعيل أجورو هدف التعادل في الدقيقة 45 مستغلا تشتيت خاطئ من الدفاع.

وانتظر الحكم 5 دقائق كاملة من حكام الفيديو وألغي الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 51 سجل الأردني غيث المدادحة هدفا بتسديدة أرضية قوية على يمين الهاني سليمان معلنا التعادل لطلائع الجيش.

الدقائق التالية كانت هادئة، وكاد أن يخطف سموحة بفضل تغييراته الهجومية هدف الفوز القاتل.

في الدقيقة 90+6 أضاع عبده يحيى عرضية متقنة بتسديدة علت العارضة، وبعد دقيقتين ردت العارضة تسديدة حسام أشرف.

طلائع الجيش سموحة الدوري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول - لعب في دوري الأبطال وسجل في يوفنتوس.. وادي دجلة يضم فرانك بولي مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) بتروجت.. تسديدة صاروخية في العارضة مباشر الدوري المصري – مودرن (0)-(0) الأهلي.. إصابة أبو جبل توضيح من الزمالك بشأن مهام شعيب ومتولي في الإدارة القانونية يحدث لأول مرة.. زد بقيادة شوقي ينتصر على المقاولون العرب بثنائية تشكيل مودرن – أبو جبل يحرس المرمى أمام الأهلي.. وفيجيري يقود الهجوم تشكيل الأهلي – شوبير يحرس المرمى أمام مودرن.. وشريف يقود الهجوم مران الزمالك – تدريبات استشفائية للأساسيين.. وجوانب خططية للبدلاء والستبعدين
أخر الأخبار
موندو ديبورتيفو: كومو مهتم بضم بينيا 2 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - لعب في دوري الأبطال وسجل في يوفنتوس.. وادي دجلة يضم فرانك بولي 5 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - تواجد أنس وإيهاب أمين في قائمة منتخب مصر لأمم إفريقيا.. وغياب عاصم مرعي 20 دقيقة | كرة سلة
كرة يد - إلى الدور الرئيسي بالصدارة.. مصر تهزم اليابان في بطولة العالم للشباب 21 دقيقة | كرة يد
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) بتروجت.. تسديدة صاروخية في العارضة 33 دقيقة | الدوري المصري
صلاح: تمنيت فوز أرسنال لهذا السبب.. وهذه أزمة اللاعبين الشباب 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري – مودرن (0)-(0) الأهلي.. إصابة أبو جبل 47 دقيقة | الدوري المصري
توضيح من الزمالك بشأن مهام شعيب ومتولي في الإدارة القانونية 56 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 4 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج
/articles/510877/بهدف-سنغالي-وأردني-سموحة-يتعادل-مع-طلائع-الجيش