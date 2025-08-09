بهدف سنغالي وأردني.. سموحة يتعادل مع طلائع الجيش

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة سموحة ضد طلائع الجيش في الجولة الأولى من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد برج العرب.

سجل السنغالي بابي بادجي الهدف الأول لسموحة وأدرك الأردني غيث المدادحة التعادل لطلائع الجيش.

تعادل إيجابي هو الأول في الموسم الجاري، وهو الرابع على التوالي بين الفريقين في آخر 4 مواجهات من الدوري المصري.

وصف المباراة

بدأ اللقاء هادئا دون خطورة على مرمى الفريقين.

وفي الدقيقة 37 هز بابي بادجي مرمى طلائع الجيش من انفراد لكن الهدف لم يحتسب بداعي التسلل.

وبعد 3 دقائق مرت تسديدة السنغالي بجوار القائم بعدما ارتطمت بمدافع الجيش.

ومن الركنية سدد بادجي رأسية قوية ارتطمت بالعارضة ثم على خط المرمى ثم شتتها الدفاع وبعد دقيقتين من مطالعة تقنية الفيديو احتسب الحكم الهدف في الدقيقة 42.

وسجل التوجولي إسماعيل أجورو هدف التعادل في الدقيقة 45 مستغلا تشتيت خاطئ من الدفاع.

وانتظر الحكم 5 دقائق كاملة من حكام الفيديو وألغي الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 51 سجل الأردني غيث المدادحة هدفا بتسديدة أرضية قوية على يمين الهاني سليمان معلنا التعادل لطلائع الجيش.

الدقائق التالية كانت هادئة، وكاد أن يخطف سموحة بفضل تغييراته الهجومية هدف الفوز القاتل.

في الدقيقة 90+6 أضاع عبده يحيى عرضية متقنة بتسديدة علت العارضة، وبعد دقيقتين ردت العارضة تسديدة حسام أشرف.